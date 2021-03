Nabídku na přednostní očkování zřejmě formule 1 odmítne

Za necelý měsíc se rozjede nová sezóna formule 1, už druhá v době pandemie koronaviru. Na očkování si ovšem drtivá většina účastníků bude muset ještě chvilku počkat. Anebo že by nemusela?

Kdo má právo na přednostní očkování? Jsou to ohrožené skupiny, především pak senioři, anebo jsou si tady opět někteří rovnější? Do této diskuse zasáhl Bahrajn, který patří k zemím s nejvyšší pročokovaností obyvatelstva.

Formule 1 se do tohoto pouštního království přesune na zimní testy (od 12. do 14. března) a o dva týdny později se tu navíc pojede první závod sezóny (26.-28. března). Bahrajn proto nabídl, že využije příležitosti a celý cirkus formule 1 v tomto časovém rozmezí naočkuje vakcínou společností Pfizer/BioNTech. Během uvedeným tří týdnů by se dokonce měla stihnout aplikace obou dávek: První hned po příjezdu, druhá po jednadvaceti dnech; očkování by mělo být dobrovolné.

Pozitivní testy na koronavirus mělo koneckonců již několik jezdců. Zatím naposledy to byl v únoru překvapivý vítěz loňského závodu v Monze Pierre Gasly, před ním se nakazili Lando Norris, Charles Leclerc, Sergio Pérez, Lance Stroll a Lewis Hamilton, přičemž poslední tři jmenování museli loni kvůli covidu dokonce na čas pauzírovat.

Nabídka Bahrajnu je sice velkorysá, nicméně vyvolává kontroverze, protože valná většina lidí kolem formule 1 ve své vlasti ještě zdaleka není s očkováním na řadě. Formule 1 jakožto podnik sídlící ve Velké Británii neplánuje podle oficiálního vyjádření nechat se očkovat mimo pořadí stanovené v rámci strategie britského zdravotnického systému. I ve Spojeném království totiž platí, že přednost při očkování mají rizikové skupiny, především pak starší lidé.

Z uvedeného důvodu tedy většina týmů zřejmě nabídku Bahrajnu s díky odmítne. Emocionální diskuse o tom, zda by profesionální sportovci měli mít nárok na přednostní očkování, se koneckonců vedou v řadě zemí. Velkou kritiku vyvolal například nedávný návrh předsedy představenstva Bayernu Mnichov Karla-Heinze Rummeniggeho, že přednostní očkování fotbalistů by mohlo posloužit jako pozitivní příklad a motivace pro váhající obyvatelstvo.

Letošní sezona formule 1 měla původně odstartovat týden před Bahrajnem Velkou cenou Austrálie, která byla ale kvůli pandemii prozatím přesunuta na konec listopadu.