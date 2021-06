Němci a Američané jsou v semifinále hokejového šampionátu

Do semifinále mistrovství světa v hokeji v Rize postoupili Spojené státy, kteří porazili Slovensko, a Němci, kteří přešli přes Švýcary.

Hokejisté Německa porazili ve čtvrtfinále mistrovství světa v Rize Švýcarsko 3:2 po samostatných nájezdech a po 11 letech se dostali mezi nejlepší čtyři do bojů o medaile. Naposledy se jim to podařilo na domácím šampionátu v roce 2010 v Kolíně nad Rýnem, kde nakonec skončili čtvrtí. Tři roky po zisku stříbra z olympijských her v Pchjongčchangu tak mají možnost bojovat o další cenný kov.

Švýcarům nestačilo ani dvoubrankové vedení, které zařídili obránce Ramon Untersander a útočník Fabian Herzog. Ztrátu smazali forvard Tom Kühnhackl a obránce Leon Gawanke, který se trefil 44 před koncem třetí třetiny při power play. V páté sérii rozstřelu dovršil obrat Marcel Noebels slavnou kličkou po vzoru Petera Forsberga.

Spojené státy porazily Slovensko a jsou v semifinále | zdroj: Profimedia

Do semifinále postoupili také hokejisté Spojených států, kteří porazili Slovensko 6:1. Američané vykročili za jistotou účasti v zápasech o medaile hned během úvodní třetiny, kterou vyhráli 3:0. Všechny tři góly vstřelili mezi 14. a 20. minutou. Dvakrát se prosadili mezi střelce útočníci Colin Blackwell a Conor Garland. Po dvou nahrávkách posbírali obránce Christian Wolanin a útočníci Kevin Labanc, Eric Robinson a Trevor Moore.

Slováci, kteří hráli play off teprve podruhé od stříbra z MS 2012 v Helsinkách a Stockholmu, se prosadili až po polovině zápasu, kdy snížil na 1:3 Peter Cehlárik, jenž byl s 10 body (4+6) ze sedmi odehraných duelů nejproduktivnějším hráčem základních skupin. Stejně jako v roce 2013 však bylo nakonec čtvrtfinále jejich konečnou.

Čeští hokejisté hrají večerní čtvrtfinále s obhájci zlata Finy

Před českými hokejisty je další pokus o ukončení dlouhého čekání na medaili z mistrovství světa. Ve čtvrtfinále hrají s obhájci zlata z roku 2019 Finy. Národní tým slavil zisk cenného kovu naposledy před devíti lety, kdy vybojoval bronz. Od té doby prošel čtvrtfinálovou branou třikrát (2014, 2015 a 2019), ale pokaždé pak neuspěl nejen v semifinále, ale následně i v boji o bronz.

Zatímco Seveřané šli až na jedno zakolísání v podobě porážky s Kazachstánem v nájezdech suverénně za postupem, svěřenci kouče Filipa Pešána balancovali místy na hraně a nebyli daleko od předčasného návratu domů už po základní skupině. „Češi jsou velmi nebezpeční. Mají šikovnější hráče než Finsko. Ale svojí povahou jsou velmi emotivní. Jsou schopni porazit každého 8:0 a prohrát s Itálií 0:8,“ napsal finský hokejový novinář Pekka Jalonen.

Během sezony se oba soupeři potkali čtyřikrát v sérii Euro Hockey Tour. Češi dvakrát vyhráli, jednou prohráli a jeden zápas ztratili až v nájezdech. Na MS na sebe narazili naposledy před čtyřmi lety v Paříži, kde český výběr vyhrál ve skupině 4:3 po nájezdech.