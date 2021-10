Nezpívejte o nás, že jíme psy, žádá fanoušky bývalý jihokorejský fotbalista

Bývalá opora Manchesteru United Pak Či-song vyzval fanoušky, aby o něm přestali zpívat jinak oslavnou píseň, jež obsahuje stereotypy o Koreji. Někdejší fotbalový záložník přiznal, že mu píseň, v níž se zpívá o tom, že Korejci jedí psí maso, znepříjemňovala na Old Trafford život.

Pak Či-song hrál za United v letech 2005-2012 a pod legendárním trenérem Alexem Fergusonem získal čtyři ligové tituly a triumf v Lize mistrů. O písničce se rozhodl promluvit na klubovém podcastu poté, co ji slyšel zpívat fanoušky United na stadionu Wolverhamptonu, který v létě posílil Korejec Hwang Hi-čchan.

„Vím, že to fanoušci nemysleli jako urážku, ale stejně je musím poučit, aby to slovo nepoužívali, protože dnes je to vůči Korejcům urážlivé. Když slyším tu píseň i po deseti letech, lituju své mladší já za to, že jsem musel překonávat rozpaky, které jsem tehdy pociťoval,“ uvedl nyní čtyřicetiletý Pak Či-song.

„V Koreji se toho už hodně změnilo. Je pravda, že v minulosti jsme jedli psí maso, ale v dnešní době to především mladá generace nemá ráda. Korejcům není příjemné, když slyší tuhle píseň,“ uvedl fotbalista, jenž byl díky svému nasazení a pracovitosti oblíbencem fanoušků United.