NHL míří do Prahy po třech letech. Vláda ale nechce udělit Rusům víza.

Čeští hokejoví fanoušci se už nemohou dočkat. Nejlepší hokejová liga světa dorazí do hlavního města poprvé od roku 2019, kdy si zde zahrála Philadelphia Flyers a Chicago Blackhawks. Letos v říjnu je na programu duel San José s Nashvillem. Problém je ale s ruskými hráči. Česká vláda odmítá kvůli válce udělovat víza ruským občanům a to bez výjimek. Vedení klubů chce ale přiletět buď kompletně, nebo vůbec. Podle organizátorů ale zrušení dvojzápasu nehrozí.

Počtvrté v historii se zámořský hokej představí v České republice. Pražská O2 Arena přivítá 7. a 8. října hráče San Jose Sharks a Nashville Predators. Z českých hráčů se v Praze ukážou Žraloci Radim Šimek a Tomáš Hertl. Ani jeden z týmů loni úspěch neměl. San José se vůbec neprobojovalo do play off a Nashville vypadl v prvním kole 4:0 na zápasy s Coloradem. Oba celky v Praze začnou novou sezonu a je jasné, že by si zpět do zámoří rádi odvezly první body do tabulky. V dresu Predátorů se objeví vynikající švýcarský obránce Roman Josi nebo útočníci Matt Duchene a Filip Forsberg. Před pár dny ale všem držitelům drahých vstupenek pořádně zatrnulo. České úřady totiž nechtějí vydat víza ruským hráčům. Vedení NHL a obou celků ale jasně odpovědělo, že buď přiletí všichni, nebo nikdo. Trojice ruských hokejistů tak zřejmě dostane výjimku, organizátor zápasů zatím žádné odložení nepřipouští. „Česko, ani žádný jiný stát schengenského prostoru by v tuto chvíli neměl ruským hráčům vydat vízum pro vstup na naše území.“ Zní oficiální stanovisko naší vlády. Velmi ostře se vyjadřoval i Dominik Hašek, který tvrdí, že v Praze rozhodně nechceme žádnou reklamu na Putinovu agresi. Generální manažer San José ale oponoval: „Není to chyba ruských hráčů. Neudělali přece nic špatného. Nemyslím si, že by za válku měli být trestáni.“ Jak celá situace dopadne se dozvíme v následujících dnech. Zatím to vypadá, že se hrát bude.

Forma obou celků je pro bookmakery velkou záhadou, protože je neviděli hrát dlouhé měsíce. Favoritem pro pražské duely ale je rozhodně Nashville, který má papírově silnější mužstvo. V kádru ale na rozdíl od Sharks nemá žádné Čechy, kteří budou mít extra domácí motivaci. Na San José si tak můžete vsadit s velmi zajímavým kurzem a bonusem pro hokejové fanoušky.

S pražskými zápasy se rozběhne i nový ročník zámořské ligy. Vsadit si tak už nyní můžete u Fortuny i na vítěze jednotlivých divizí, konferencí, postupující nebo třeba krále celé NHL. Největším favoritem je jednoznačně Colorado, které má velmi silný tým a vyhrálo i loni. Kandidátem číslo dva je logicky Tampa, která se účastnila posledních třech finálových bojů o Stanley Cup. Podobné šance má i Toronto nebo Florida. Pro oba celky je triumf papírově blízko, ale zkušenosti jim rozhodně chybí. Maple Leafs vyhráli titul naposledy v roce 1967 a Panthers vítězné finále nezažili nikdy. Jisté je, že nás s novým ročníkem čeká velmi zajímavá sezona.

