Padl ženský rekord v rychlosti výstupu na Everest

Horolezkyně z Hongkongu Tsang Yin-hung překonala ženský rekord v rychlosti výstupu na nejvyšší horu světa Mount Everest. Výstup 45leté horolezkyni trval 25 hodin a 50 minut.

Předchozí ženský rekord držela Phudžo Džangmu Lamaová z Nepálu, která v roce 2017 zdolala Everest za 39 hodin a šest minut. Zatím nejrychleji pak na vrchol vystoupal šerpa Lakpa Gelu, a to v květnu 2003. Výstup mu trval deset hodin a 56 minut.

Obvykle horolezci tráví několik dní v různých táborech, než dosáhnou vrcholu hory. Bývalá učitelka Tsang měla pouze dvě zastávky mezi základním táborem ve výšce 5300 metrů a vrcholem ve výšce 8849 metrů.

Agentura AP upozornila také na amerického horolezce Arthura Muira, který zdolal nejvyšší horu světa ve věku 75 let. Stal se tak nejstarším americkým horolezcem, který vylezl na vrchol Mount Everestu. Bývalý právník Muir překonal Billa Burkeho, který na vrchol vystoupil ve věku 67 let. Pro Muira to byl druhý pokus o výstup, v roce 2019 jeho snahy ukončila nehoda, při které si zranil kotník.

Na nejvyšší horu světa z nepálské strany vylezl také slepý 46letý Číňan Čang Chung. Je tak teprve třetím slepcem na světě a prvním z Asie, který na horu vylezl.