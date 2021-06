Pomocnou ruku obětem tornáda podá i hokejová a fotbalová reprezentace

Hokejoví reprezentanti, kteří se představili na nedávném mistrovství světa v Rize, se vzdali výrazné části odměn za start na turnaji a rozhodli se je věnovat obcím na jižní Moravě, postiženým přírodní katastrofou. Na odstraňování škod způsobených čtvrtečním řáděním tornáda na jihu Moravy se rozhodla přispět i česká fotbalová reprezentace.

K aktivitě hokejistů se přidali i členové realizačního týmu, a vedení Českého hokeje tak pošle obcím zasaženým čtvrtečním tornádem milion korun.

Ničivá bouře s kroupami a tornádem zasáhla jižní Moravu a zejména Břeclavsko a Hodonínsko ve čtvrtek večer. Nejméně pět lidí zemřelo a více než 150 bylo zraněno. Nejvíce postižené jsou obce Týnec, Moravská Nová Ves, Mikulčice, Lužice, Hodonín, Hrušky a Břeclav, také ve Valticích jsou škody prakticky na všech domech i památkách.

„Chci poděkovat kapitánovi Janu Kovářovi, který nás dnes ráno kontaktoval s tím, že se hráči vzdají ve prospěch postižených obcí významné části odměn z mistrovství světa a abychom tyto prostředky poslali na jejich účty,“ uvedl prezident hokejového svazu Tomáš Král v tiskové zprávě. Ještě dopoledne se k iniciativě hráčů připojili i trenéři, další členové realizačního týmu a Český svaz ledního hokeje.

Obcím zasaženým tornádem finančně pomohou i fotbalisté

Na odstraňování škod způsobených čtvrtečním řáděním tornáda na jihu Moravy se rozhodla přispět i česká fotbalová reprezentace, která se v Praze chystá na nedělní osmifinále mistrovství Evropy proti Nizozemsku v Budapešti. Národní tým pošle blíže nespecifikovanou částku na konto sbírky Nadace Via.

„Všichni, co jsme tady, si uvědomujeme, že jsou věci důležité a pak ty méně důležité. To, co se dělo ve čtvrtek v Lužicích, Moravské Nové Vsi nebo Hruškách, jsme sledovali se zatajeným dechem. A chtěli bychom podpořit všechny, kteří nyní musí v této oblasti čelit překážkám, které do této doby ve svých životech nepoznali. Mají náš obdiv a plnou podporu,“ uvedl v tiskové zprávě trenér české reprezentace Jaroslav Šilhavý.

Iniciátorem pomoci v týmu byl rodák ze Zlína obránce Ondřej Čelůstka. „Posláním sportovce nejsou prioritně jeho výsledky, ale fakt, že by měl jít vzorem. V tomto smyslu jsme s kluky ani na chvíli neváhali a rozhodli se pomoci i finanční cestou. Nejde tady ale jen o peníze, mělo by zaznít ještě jednou velké díky všem, kteří nyní pomáhají v oblasti Hodonína s odstraňováním škod a kteří jsou také psychickou podporou všech zasažených lidí v této nelehké situaci,“ uvedl Čelůstka.

Pomoc přislíbila také Fotbalová asociace ČR (FAČR). „Jakmile se situace alespoň částečně stabilizuje, jsme připraveni nabídnout pomocnou ruku tam, kde bude nejvíce potřeba. V tuto chvíli se na asociaci logicky bavíme také o podpoře fotbalových klubů zejména na Břeclavsku a Hodonínsku, jichž se čtvrteční katastrofa přímo dotkla,“ uvedl předseda FAČR Petr Fousek.

„Kluby již mapují způsobené škody na fotbalové infrastruktuře a my budeme hledat možnosti, jak pomoci. Zařadím tento bod na program nejbližšího zasedání výkonného výboru FAČR, abychom nepostupovali několika různými směry, ale koordinovaně,“ dodal nedávno zvolený nový šéf asociace.