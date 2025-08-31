Dnes je úterý 2. září 2025., Svátek má Adéla
Počasí dnes 12°C Polojasno

Real Madrid po bleskovém obratu vyhrál ve španělské lize i nad Mallorcou

31. 8. 2025 – 9:12 | Sport | Jasmína Krásná

Real Madrid po bleskovém obratu vyhrál ve španělské lize i nad Mallorcou
zdroj: Profimedia
Sledovat v Google Zprávách

Real Madrid vyhrál i třetí zápas v nové sezoně španělské fotbalové ligy, i když s Mallorcou doma překvapivě prohrával.

O vítězství 2:1 rozhodl gólem v 38. minutě Vinícius Júnior. Atléticu Madrid se opět nepovedlo zvítězit. Na hřišti Alavésu navzdory brzkému gólu Giuliana Simeoneho remizoval třetí tým uplynulého ročníku 1:1.

Real prohrával od 18. minuty, kdy se po rohovém kopu a centru Pabla Torreho prosadil Vedat Muriqi. Domácí rozehráli v 37. minutě roh nakrátko a po kombinační akci vyrovnal Arda Güler. Hned vzápětí předvedl individuální akci Vinícius Júnior a zařídil obrat. Brazilský kanonýr skóroval stejně jako před týdnem při výhře 3:0 v Oviedu.

Atlético poslal do vedení syn trenéra madridského celku Diega Simeoneho, který v sezoně 2023/24 právě v Alavésu hostoval, v 7. minutě. Brzy nato vyrovnal z penalty Vicente. Alavés dokázal favorita obrat o body i v květnu (0:0) v závěru minulé sezony, v níž skončil patnáctý.

Nováček Oviedo si připsalo první ligovou výhru po 24 letech díky domácímu vítězství 1:0 nad San Sebastianem. Ve 40. minutě se prosadil belgický záložník Dendoncker, který zaznamenal premiérový gól týmu v soutěži. Hosté po dvou remízách utrpěli první porážku v ročníku.

Girona po odchodu obránce Ladislava Krejčího do Wolverhamptonu podlehla doma 0:2 Seville a zůstává bez bodu. Na dně tabulky má skóre 1:10 zejména vinou předchozího debaklu 0:5 ve Villarrealu.

Tagy:
Španělsko fotbal liga sport 3. kolo
Zdroje:
ČTK

Předchozí článek

Krampol a druhý pohřeb! Manažer sehnal těžkou váhu, rozloučení povede sám kardinál

Následující článek

Déšť na svatbě: požehnání z nebes nebo znamení problémů?

Nejnovější články