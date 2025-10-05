Real Madrid porazil Villarreal 3:1 a posunul se do čela neúplné tabulky
5. 10. 2025 – 9:00 | Sport | Jasmína Krásná
Fotbalisté Realu Madrid v 8.kole doma porazili Villarreal 3:1 a posunuli se do čela neúplné tabulky o dva body před Barcelonu, jež se v neděli představí na hřišti Sevilly.
Dvěma góly se blýskl Vinícius Júnior. Listopadový soupeř fotbalové Slavie v Lize mistrů Bilbao doma porazilo Mallorku 2:1 a zvítězilo po šesti soutěžních ztrátách. Girona zdolala Valencii 2:1 a připsala si první vítězství v sezoně.
Vinícius Júnior otevřel skóre záhy po startu druhého dějství, s přispěním teče záložníka Comesaňy prostřelil brankáře Tenase na přední tyči. V 69. minutě byl Brazilec faulován ve vápně hostujícím obráncem Marínem a z nařízeného pokutového kopu sám zvýšil na 2:0. Střídající Mikautadze o čtyři minuty později sice snížil, ale v 77. minutě přišlo vyloučení Mourina a "Bílý balet" využil přesilovky za čtyři minuty. Úspěšným střelcem byl Mbappé. Villarreal je třetí, na dnešního soupeře ztrácí pět bodů.
Bilbao už od deváté minuty vedlo po proměněné penaltě Iňakiho Williamse. Hosté srovnali v 77. minutě, kdy se poprvé v sezoně trefil Samu Costa. Hned za pět minut však rozhodl o vítězství Athleticu obránce Rego, jenž se prosadil za A-tým baskického týmu poprvé. Bilbao zavítá do pražských Vršovic 25. listopadu. Svěřenci Ernesta Valverdeho jsou v tabulce pátí se ztrátou šesti bodů na první Barcelonu, Mallorca je o skóre poslední.
Domácí Gironu poslal v 18. minutě do vedení ukrajinský útočník Vanat. Valencie dvanáct minut po přestávce srovnala po gólu Lópeze, ale nerozhodný stav vydržel jen pět minut. Po standardní situaci byl nejdříve u odraženého míče Martínez a rozhodl o premiérovém tříbodovém zisku pro svůj tým v sezoně. Girona od 80. minuty dohrávala bez vyloučeného Martína, ale dokázala udržet svůj náskok i v oslabení. Bývalí spoluhráči Ladislava Krejčího jsou v tabulce šestnáctí, Valencie o dvě příčky výše.