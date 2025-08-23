Ronaldo se stal prvním fotbalistou, který nastřílel 100 gólů za čtyři kluby
23. 8. 2025
Cristiano Ronaldo se stal prvním fotbalistou, který vstřelil 100 soutěžních gólů za čtyři různé kluby.
Čtyřicetiletý portugalský útočník dnes skóroval ve finále saúdskoarabského Superpoháru a sto branek za an-Nasr přidal k 450 gólům za Real Madrid, 145 za Manchester United a 101 za Juventus. Napsala to agentura AP.
Ronaldo se posunul před tři fotbalisty, kteří skórovali minimálně stokrát za tři týmy: Isidra Lángaru, který hrál v letech 1930 až 1948 ve Španělsku, a brazilské hvězdy Romária a Neymara.
An-Nasr nakonec v Hongkongu prohrál s vítězem asijské Ligy mistrů al-Ahlí na penalty, zápas předtím skončil 2:2. Ronaldo v prvním poločase proměnil pokutový kop, soupeř ale dokázal dvakrát vyrovnat. Pětinásobný držitel Zlatého míče a nejlepší reprezentační střelec, který do an-Nasru přišel v prosinci 2022, tak v Saúdské Arábii stále ještě nezískal žádnou významnou trofej.