Šéf běloruského fotbalu musí opustit Česko

Policie nařídila předsedovi běloruského fotbalového svazu Vladimiru Bazanovovi opustit Českou republiku. Úterní zápas fotbalistek v Opavě se nakonec beztak nehrál, protože tři běloruské hráčky měly pozitivní test na koronavirus.

Bazanova v úterý společně s manželkou zadržela na několik hodin Moravskoslezská cizinecká policie, protože na zápas kvalifikace mistrovství světa fotbalistek v Opavě přijeli bez povolení ke vstupu. Navíc porušili podmínky ministerstva zdravotnictví související s pandemií koronaviru.

„Cizincům byl včerejším dnem ukončen pobyt, neboť bylo při pobytové kontrole zjištěno, že nesplňují požadavky stanovené opatřením ministerstva zdravotnictví v souvislosti s podmínkami vstupu do České republiky a byl jim udělen výjezdní příkaz do 1. prosince 2021,“ citoval Deník N policejní mluvčí Pavlu Jirouškovou.

Čtyřiašedesátiletý Bazanov je spojencem autoritářského běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, kterému pomáhá udržet se u moci. „Když jsme toho pána poslali do pryč, je jasné, že tady nemá co pohledávat. Neměl by tu být navíc i proto, když je na sankčním seznamu našich spojenců,“ řekl Deníku N ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD).

Pátý kvalifikační duel ženského národního týmu s Běloruskem o postup na mistrovství světa 2023 byl odložen poté, co měly tři hráčky soupeře pozitivní test na koronavirus.

„Pro náš tým je to samozřejmě komplikace, i vzhledem k tomu, že měl již končit reprezentační sraz a hráčky se měly rozjet zpět do svých klubů. Samozřejmě ochrana jejich zdraví je ale v tomto případě hlavní prioritou,“ řekl reprezentační trenér Karel Rada.

Českým fotbalistkám patří v neúplné tabulce skupiny C třetí místo s pěti body. Naposledy svěřenkyně trenéra Rady remizovaly v sobotu s Nizozemkami 2:2. Bělorusky mají o bod méně a jsou čtvrté.