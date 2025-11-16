Španělští a švýcarští fotbalisté mají blízko k postupu na mistrovství světa
16. 11. 2025 – 6:00 | Sport | Jasmína Krásná
Španělští fotbalisté mají po výhře v Gruzii 4:0 na dosah postup na mistrovství světa, podobně jako Švýcaři, kteří v Ženevě porazili Švédsko 4:1.
Favorizovaní Belgičané hráli v Kazachstánu jen 1:1 a oslavy museli odložit do úterního zápasu v Lutychu s Lichtenštejnskem. Dánové překvapivě ztratili v Kodani body s Běloruskem při remíze 2:2. Už dříve se na šampionát kvalifikovaly Anglie, Francie a Chorvatsko, téměř jistotu má i Norsko a Nizozemsko.
Španělé ve skupině E v Tbilisi deklasovali Gruzii 4:0, přestože jim chyběl zraněný Yamal. Hlavním hrdinou byl Oyarzabal ze San Sebastianu, který ve svém 50. mezistátním utkání vstřelil dvě branky a na další přihrál Torresovi. Mezitím se trefil také Zubimendi a mistři Evropy si připsali 30. soutěžní utkání v řadě bez porážky v normální hrací době. Během této série prohráli jen v penaltovém rozstřelu v jarním finále Ligy národů s Portugalskem.
V čele skupiny E mají tříbodový náskok před Turky a před úterním utkáním s nimi v Seville mají o 14 branek lepší skóre. Jejich pronásledovatelé si zajistili minimálně baráž výhrou v Burse nad Bulharskem 2:0. Stejného soupeře v říjnu pokořili v Sofii 6:1, ale doma byli mnohem skromnější. Stačila jim penalta, kterou proměnil Calhanoglu, a vlastní gól.
Švýcaři si výhrou nad Švédskem 4:1 upevnili vedení ve skupině B. Dveře k vítězství otevřel jejich nejlepší střelec Embolo, ale Nygren první střelou na branku vyrovnal a bylo to poprvé, co brankář Kobel v celé kvalifikaci dostal gól. Penalta, kterou proměnil Xhaka, vrátila týmu helvétského kříže vedení, které ještě pojistily další dvě branky.
Kosovo vyhrálo v Lublani nad Slovinskem 2:0 a v závěrečné bitvě se Švýcary bude mít v Prištině výhodu domácího prostředí. Tříbodovou ztrátu sice může zlikvidovat, ale jedenáctibrankový rozdíl ve skóre dožene těžko. První gól dnes dal Asllani, druhý byl vlastní v době, kdy domácí hráli bez vyloučeného Stojanoviče. Sparťan Rrahmani přišel až na poslední čtvrthodinu.
Rakušané ve skupině H vyhráli na Kypru 2:0 a pod taktovkou německého trenéra Rangnicka, který se mužstva ujal v roce 2022 po odchodu z Manchesteru United, sahají po postupu.Na světovém šampionátu přitom hráli naposledy v roce 1998. Arnautovic nejprve proměnil pokutový kop, ve druhém poločase zpečetil výhru a osmým gólem se zařadil na druhé místo mezi střelci evropské části kvalifikace za Nora Haalanda. Šestatřicetiletý útočník zároveň vylepšil rakouské rekordy 129. zápasem a 47. brankou.
Rakušané mají před úterním zápasem s Bosnou a Hercegovinou ve Vídni dvoubodový náskok. Jejich soupeř doma v Zenici s Rumunskem dlouho prohrával. když Birligea hned v úvodu nachytal obranu. Ale devětatřicetiletý Džeko vyrovnal a vylepšil svůj bosenský rekord na 72 branek. Po vyloučení Draguse přidali domácí, v jejichž dresu odehrál plzeňský Memič celý zápas, další dva góly.
Belgie vyhrála ve vzájemných zápasech pětkrát v řadě, čtyřikrát s nulou na účtu inkasovaných branek. Kazachstán utrpěl v září v Bruselu debakl 0:6, ale doma se představil v mnohem lepším světle, přestože už byl bez šance na postup. Už v 9. minutě sedmnáctiletý Satpajev, který má na příští rok podepsanou smlouvu s Chelsea, využil chybu v belgické rozehrávce.
Hostům chyběl nejlepší střelec Lukaku, autor 89 branek od srpna marodí se stehenním svalem. A vypadl i záložník De Bruyne, který v kvalifikaci pomohl šesti góly. Po změně stran je zastoupil Vanaken a přesnou hlavičkou vyrovnal. Kapitán hostů měl ještě další dvě šance, ale postupový gól vstřelit nedokázal. Domácí udrželi remízu i v deseti poté, co byl 11 minut před koncem vyloučen Česnokov.
Ve stejné skupině Wales zvítězil v Lichtenštejnsku 1:0. Ostrovní tým si potřeboval vylepšit skóre alespoň o šest branek, aby předstihl Severní Makedonii, s níž se v úterý v Cardiffu utká o druhé místo, ale to se mu nepovedlo. Přímý postup do baráže mu zaručí jedině výhra, ale účast v ní má jistou podobně jako čeští fotbalisté díky Lize národů. Fotbalový trpaslík vzdoroval déle než hodinu, než ho zaskočil svým premiérovým gólem v reprezentaci Jordan James. Lichtenštejnsko je dál bez bodu a bez vstřelené branky.
Ve skupině C ztratili body oba největší favorité a řešení přinese až úterní zápas Skotska s Dánskem v Glasgow, v němž hostům bude stačit remíza. Dánové v Kodani s Běloruskem jen remizovali 2:2 a to ještě odvraceli prohru až v závěru. Hosté prohráli posledních jedenáct kvalifikačních zápasů v řadě, ale dvěma slepenými góly ve druhém poločase se přiblížili senzaci.
Dosud neporažení Skotové podlehli v Pireu Řecku 2:3. Dvaačtyřicetiletý brankář Gordon kapituloval už v šesté minutě při střele Bakasetase a ve druhém dějství ho překonali Karetsas a Tzolis. Doak a Christie pak sice zápas zdramatizovali, ale odvrátit první prohru v kvalifikaci se už nepodařilo.