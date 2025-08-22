Sparta porazila doma FC Riga 2:0 a přiblížila se hlavní fázi Konferenční ligy
22. 8. 2025 – 6:00 | Sport | Jasmína Krásná
Fotbalisté Sparty v úvodním utkání závěrečného 4.předkola Konferenční ligy porazili doma FC Riga 2:0. Ve 22. minutě se prosadil Jan Kuchta, pojistku těsně před vypršením normální hrací doby přidal střídající Albion Rrahmani.
Pražané se výrazně přiblížili účasti v podzimní hlavní fázi třetí nejvyšší pohárové soutěže, která by jim přinesla 3,17 milionu eur (téměř 78 milionů korun).
Letenští vyhráli osmý soutěžní zápas po sobě a doma v pátém utkání této sezony uhájili stoprocentní bilanci. V Konferenční lize ovládli čtvrtý duel v řadě.
Odveta na hřišti lídra lotyšské ligy, kterého vede někdejší trenér Plzně Slovák Adrian Guľa, je na programu netradičně příští středu místo ve čtvrtek, kdy doma odehraje zápas 4. předkola Konferenční ligy jiný rižský tým RFS. Ještě předtím Sparta v neděli přivítá v lize pražského rivala Duklu.
Týmy se v soutěžích UEFA utkaly poprvé. Na cestě do závěrečného předkola vyřadily dva soupeře: Sparta si poradila z kazachstánským Aktobe a Araratem-Armenia, Riga zdolala gruzínské mužstvo Dila Gori a Beitar Jeruzalém. Celek z lotyšské metropole si ještě nikdy hlavní fázi některého z pohárů nezahrál.
První česko-lotyšský pohárový souboj od července 2013 začali Pražané aktivně. Zkraje druhé minuty gólman Zviedris vyboxoval Haraslínovu střelu z přímého kopu. Sparta kontrolovala hru a ve 22. minutě udeřila. Haraslín odcentroval z rohu na bližší tyč a Kuchta se hlavičkou nemýlil. Český reprezentant se prosadil na Letné i ve třetím utkání letošního předkola Konferenční ligy a celkově popáté v soutěžní sezoně. Na opačné straně brankář Vindahl pokryl Diopovu dělovku.
Na další příležitosti si diváci počkali do druhého poločasu. V 53. minutě Haraslín svou typickou "obalovačkou" na zadní tyč protáhl Zviedrise. Slovenský kapitán letenského týmu si po hodině hry v rozmezí zhruba 100 sekund vypracoval tři šance, jenže dvakrát zamířil mimo a jednou ho vychytal gólman. V 81. minutě se z otočky neprosadil Milla, další střídající sparťan Eneme vypálil zdálky vedle.
Až v 90. minutě se trefil jiný příchozí sparťan z lavičky Rrahmani. Birmančevič vyhrál hlavičkový souboj, po němž kosovský reprezentační útočník postupoval vpřed a zakončením placírkou k tyči zpoza vápna přidal cenný druhý gól Sparty. Rrahmani šestým zásahem v soutěžní sezoně potvrdil vynikající formu.
Svěřenci dánského trenéra Briana Priskeho vyhráli na Letné všechny tři zápasy v letošních předkolech Konferenční ligy, navíc se skóre 10:1. Sparta zvládla také třetí pohárový souboj s lotyšským celkem, ve 2. předkole Ligy mistrů v sezoně 2010/11 dvakrát zdolala dnes už neexistující klub Metalurg Liepaja. České týmy dosavadní tři domácí utkání s lotyšskými soupeři vyhrály a neinkasovaly v nich.