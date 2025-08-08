Sparta porazila na úvod 3. předkola Konferenční ligy Ararat-Armenii 4:1
8. 8. 2025 – 6:09 | Sport | Jasmína Krásná
Fotbalisté Sparty porazili po obratu doma v úvodním utkání 3.předkola Konferenční ligy Ararat-Armenii 4:1.
Hosté na zaplněné Letné vedli zásluhou Juana Balanty, ale ještě do přestávky otočili nepříznivý vývoj Patrik Vydra a Kaan Kairinen. Po přestávce přidali další góly domácích Jan Kuchta a z penalty Veljko Birmančevič. Pražané vyhráli čtvrté soutěžní utkání po sobě a nastříleli při tom 14 branek. Odveta v Jerevanu se odehraje za týden.
Svěřenci dánského trenéra Briana Priskeho, kteří v předchozí části kvalifikace Konferenční ligy vyřadili kazachstánské Aktobe, jsou blízko postupu do závěrečného 4. předkola. V něm mají nakročeno k souboji s FC Riga, který dnes před vlastními diváky zdolal Beitar Jeruzalém 3:0.
Historicky první vzájemný zápas načal lépe k překvapení domácích hráčů i fanoušků arménský outsider. Grigorjan z přímého kopu trefil z úhlu tyč, míč se odrazil k Balantovi, který měl dostatek času na přípravu tvrdé rány, na níž brankář Vindahl vůbec nezareagoval.
Srovnat mohl Vydra, jenže obrana hostů jeho dvě po sobě jdoucí střely zblokovala. V 16. minutě Ryneš po rohovém kopu propálil gólmana Pinta, po intervenci videorozhodčího a přezkoumání opakovaných záběrů ale hlavní sudí MacDermid branku neuznal kvůli ofsajdovému postavení Birmančeviče.
V 25. minutě už Sparta srovnala. Vydra se zbavil Muradjana, narazil si míč s Rynešem a přízemní ranou k tyči se nemýlil. Dvaadvacetiletý záložník si připsal první soutěžní trefu od února.
Za dalších osm minut domácí otočili skóre. Kairinenovu střelu zpoza vápna usměrnil do protipohybu vlastního brankáře Queirós. Gól byl nakonec připsán Kairinenovi, finský záložník zaznamenal první zásah od loňského října, kdy v utkání Ligy mistrů ve Stuttgartu výstavní střelou z přímého kopu srovnal na konečných 1:1.
Pinto poté vyrazil Haraslínův přímý kop a Birmančevič z bezprostřední blízkosti zakončil mimo. Zkraje druhé půle připravil střídající Zelený palebnou pozici pro Birmančeviče, do jehož zakončení se ještě vložil Kuchta, který poslal míč vedle. Po téměř hodině hry se Vindahl blýskl zákrokem proti daleké střele Šagojana.
Krátce nato si za obranu hostů naběhl Kuchta a hlavou zužitkoval Rynešův centr. Český reprezentant se zapsal mezi střelce ve třetím z posledních čtyř soutěžních zápasů.
V 78. minutě Vindahl vyrazil Šagojanovu ránu a střídající Duarte nezakončil z dorážky přesně. Vzápětí na druhé straně Queirós fauloval ve vápně Birmančeviče a srbský křídelník se z nařízeného pokutového kopu nemýlil. Také on se prosadil ve třetím z posledních čtyř soutěžních duelů, do nichž zasáhl.
Letenští nastříleli doma čtyři góly i Aktobe ve 2. předkole. Pražané doma v předkolech pohárů poosmé v řadě neprohráli, FC Kodaň v předloňské kvalifikaci Ligy mistrů podlehli až na penalty. Český tým doma ani ve čtvrtém pohárovém zápase s některým z arménských celků neprohrál, potřetí zvítězil a pokaždé minimálně o tři branky.