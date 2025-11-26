Sparta ve šlágru kola vyhrála v Pardubicích, prodloužení rozhodl Sirota
26. 11. 2025 – 8:00 | Sport | Jasmína Krásná
Hokejisté Sparty vyhráli ve šlágru 26.kola extraligy na ledě Pardubic 2:1 v prodloužení, připsali si čtvrtou výhru za sebou a upevnili si vedení v soutěži.
Dynamo je s odstupem pěti bodů druhé. Utkání rozhodl v čase 63:29 obránce Jakub Sirota. Pražané tak oplatili Pardubicím porážku z prvního vzájemného souboje sezony.
V sestavě Pardubic se poprvé v tomto ročníku objevil zkušený obránce Jan Kolář, který nastupuje za Pardubice B ve druhé nejvyšší soutěži. Po dvou zápasech se do branky Dynama vrátil Roman Will, v brankovišti Sparty zahájil Josef Kořenář.
Zápas měl nečekaný úvod. Hned po úvodním vhazování shodili na prostředku hřiště rukavice útočníci Jakub Lauko a Adam Raška, diváci sledovali vyrovnanou bitku, v jejímž závěru Lauko povalil soka na led. Oba obdrželi v čase 0:05 pětiminutový trest.
Pak už se rozehrála hokejová bitva tradičních rivalů. V 6. minutě se po kombinaci Dynama dostal do střelecké pozice Červenka, ale Kořenář puk vyrazil. Na druhé straně si brankář Will poradil se zakončením Horáka. V závěru první třetiny pak střílel ze strany hostující Pavel Kousal, pardubický brankář ale opět zasáhl včas.
Na začátku druhé části hráli první početní výhodu utkání Pardubičtí, ale Kořenáře nepřekonali. Do vedení se tak dostala Sparta. Ve 29. minutě se ihned po vyhraném buly prosadil Pavel Kousal. Přesilovku si pak zahráli i hosté, v dalším průběhu utkání vytáhl důležitý zákrok brankář Will. Hosté dál drželi těsný náskok, třetí třetinu navíc zahájili v přesilovce, kterou rozdělila přestávka.
Východočeši byli výrazně střelecky aktivnější, tlačili se před Kořenáře a v 50. minutě se jim podařilo. Po Košťálově střele se prosadil z dorážky Lauko. Domácí mohli duel i rozhodnout v základní hrací době, druhý gól ale nepřidali.
V prodloužení byli blízko rozhodnutí Sedlák s Červenkou, Kořenáře ale nepřekonali a v 64. minutě připravil Horák druhý gól pro Sirotu.