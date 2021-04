Sportovní šéfové mírné uvolnění oceňují, rozestupy ale pokládají za nelogické

Předsedové České unie sportu (ČUS) a Sdružení sportovních svazů ČR (SSS ČR) oceňují, že navzdory pokračování přísného omezení shromažďování na dva lidi venku i uvnitř budou možné skupinové tréninky. Předepsaný desetimetrový rozestup mezi maximálně šesti sportujícími dvojicemi ale považují v kontextu jiných prostředí za nelogický. Český olympijský výbor označil zvýšení počtu sportujících osob za posun, ale také za nedostatečné a polovičaté řešení.

„Jsme jednoznačně rádi, že vláda přistoupila alespoň na kompromisní variantu. Konečně nebude jedno velké fotbalové hřiště využívat pouze jedna dvojice, ale šest dvojic a celkem dvanáct lidí bude moct sportovat za bezpečných pravidel. Tím se otevře sportovní spolková činnost, kluby a jednoty mohou připravovat tréninky. Zaktivizují se konečně trenéři, kteří doposud pracovali hlavně online, a dětem se vrátí motivace,“ uvedl pro ČTK předseda ČUS Miroslav Jansta. „Přijímám to jako konsenzus. Pojďme už konečně bezpečně sportovat,“ doplnil ho šéf SSS ČR Zdeněk Ertl.

ČOV se vyjádřil kritičtěji. „Všichni jistě cítí, že to není dostačující k tomu, aby lidé mohli aspoň elementárně sportovat. Bohužel pro toto polovičaté řešení nezaznělo žádné vysvětlení ze strany Mezioborové skupiny pro epidemické situace (MeSES),“ uvedl ČOV v prohlášení.

venku může na jednom sportovišti být až šest dvoučlenných skupin, skupiny musí být nejméně 10 metrů od sebe, nejsou nutné roušky ani testování

je zakázán provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb, tanečních studií, posiloven a fitness center

je zakázán provoz a používání umělých koupališť, wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní

lyžařské areály musí být zavřené, lanovky a vleky nesmí vozit kromě lyžařů ani pěší

profesionální sportovní soutěže jsou povoleny ve specifickém režimu a bez diváků, amatérské soutěže jsou zakázány

sportovci nemusí nosit respirátor/roušku v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod., včetně běhu a jízdy na kole venku, pokud se nachází alespoň 2 metry od jiné osoby, nejedná-li se o členy domácnosti. Dále je nemusí mít sportovci ve vnitřních a venkovních prostorech v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, pokud jde o jejich povolání.

Na mimořádně velkých rozestupech trvali epidemiologové, jinak by pro ně jakékoliv uvolnění sportu nebylo průchodné. „Z 15 metrů čtverečních na osobu, což jsou téměř čtyři metry mezi osobami (převzato z portugalského modelu), se udělalo 10 metrů délkových, ale budiž. Snad i to lidi přijmou, i když si o tom budou myslet například po cestě plnou tramvají své,“ komentoval to Jansta.

Rovněž Ertl se pozastavil nad tím, že požadavek vůči sportovcům nemá obdobu. „Když na farmářských trzích mají lidé za sebou dva metry, čekají na zmrzlinu a jsou na sebe ve frontách v obchodech nalepení, tak působí poněkud nepatřičně, že někdo chce na fotbalovém hřišti, aby dvojice měly kolem sebe deset metrů,“ uvedl. Při sportu ale na rozdíl od jiných aktivit v zastavěném území nemusejí lidé nosit roušky.

Organizované a kontrolovatelné tréninky považuje Jansta za bezpečnější aktivitu než živelné sportování na veřejných hřištích a v parcích, které je zejména za hezkého počasí často k vidění. „Každý, kdo byl venku a není zavřený doma, tak vidí, že lidi potřebují pohyb. Děti se dají obzvlášť těžko udržet doma, aktivity na veřejných hřištích tak probíhají naprosto živelně a bez režimu. Je to horší, než kdyby se organizovaně sportovalo v klubech,“ poznamenal.

Také ČOV argumentoval tím, že sportovní svazy a kluby dokážou zorganizovat svou činnost bezpečně. „A že mohou pomoci dát řád chaosu,“ uvedl ČOV, který si také postěžoval na nedostatečnou komunikaci MeSES. „Žádali jsme o to, aby se MeSES setkala s Milanem Hniličkou, předsedou Národní sportovní agentury, který reprezentuje dva miliony sportovců. Komunikace je základ, bez ní lidé nebudou chápat toto přinejmenším zvláštní opatření a jen těžko ho budou dodržovat,“ konstatoval.

Sportovní organizace stejně jako předseda NSA Hnilička vnímají opatření jako první krok k postupnému rozvolňování sportu. Další jednání vrcholných sportovních funkcionářů s ministrem zdravotnictví Petrem Arenbergerem je naplánované na sobotu.