Startuje nová sezona MotoGP. Bez brněnského okruhu i legendárního Rossiho

Nejpopulárnější závody na motorkách se vrací. Katar bude prvním dějištěm 74. sezony MS silničních motocyklů. Čeští fanoušci se závodu na brněnském okruhu opět nedočkají. Seriál představí pětici nových jezdců, kteří mimo jiné nahradí i Valentina Rossiho. Ten po 22 letech ukončil aktivní kariéru a bude mít v šampionátu vlastní tým.

Sezona MotoGP se znovu rozjíždí a fanoušci se těší na spoustu novinek. V kalendáři jsou naplánované tradiční okruhy, ale i návraty po dlouhých letech. Nově se tak seriál představí třeba ve Finsku a Indonésii. Na Masarykově okruhu v Brně se ale opět nedočkáme. Pořadatelé závodu požadují velmi nákladnou opravu povrchu, na kterou česká strana momentálně marně shání finance. Letošní ročník slibuje velké návraty fanoušků a tratí, kde se loni nejelo kvůli koronavirové pandemii. Šampionát začne 6.3. v Kataru a skončí o osm měsíců později 6.11. ve španělské Valencii.

Na startu se letos představí 12 týmů a 24 jezdců, z nichž nejvíc pochází ze Španělska a Itálie. Sezona 2022 bude premiérou hned pro pět debutantů a také pro novou stáj VR46 Racing Team, kterou na motorkách Ducati povede Valentino Rossi. Pro něj byla loňská sezona poslední a rozloučil se s 372 starty na kontě, ze kterých byl 199x na stupních vítězů. Legendární Ital navíc vyhrál v královské kubatuře celkem 7 titulů. Chybět bude letos i Danilo Petrucci, Iker Lecuona a Lorenzo Savadori, kteří dali přednost jiným závodům, jako je třeba MS Superbiků nebo Dakar. I tak se jedná o velmi zajímavou sázkařskou příležitost.

Největším favoritem letošního ročníku je dle bookmakerů rozhodně Fabio Quartararo ze stáje Monster Energy Yamaha. Francouzský El Diablo obhajuje loňský triumf a i v letošních testech dokazoval výbornou formu. V posledních oficiálních jízdách před startem sezony ho v Indonésii předjel pouze Pol Espargaro z týmu Repsol Honda. Výborný čas zajel 13.2. i jeho bratr Aleix v barvách Aprilly, který skončil třetí. Třetí muž loňského šampionátu Joan Mir do posledního dne testů v Mandalice nenastoupil, protože ho skolila otrava jídlem. Loni stříbrný Francesco Bagnaia ze stáje Ducati Lenovo byl na testech pátý a to i přesto, že ho za jízdy trefil velký kámen. Čtvrté místo obsadil Quartarův týmový kolego Franco Morbidelli. Mimo první desítku skončili Luca Marini a Marc Márquez, kteří byli předchozí dny v Indonésii nejrychlejšími jezdci programu. Z nováčků měl nejlepší čas Bezzecchi, ale stačilo mu to jen na sedmnáctou pozici. Další testy už jezdce nečekají a jejich formu tak prověří až kvalifikace a závod v Kataru.

Okruh v katarském Losail je na programu MotoGP už od roku 2004 a koná se tradičně pod umělým osvětlením. Závodníky čeká 22 kol na 5,4 km dlouhé trati, na které drží rekord Francesco Bagnaia. Loni se v Losail kvůli pandemii jely závody dva. První vyhrál Maverick Vinales a druhý lídr Fabio Quartararo. V roce 2019 a 2018 tady slavil Andrea Dovizioso. Všichni jmenovaní budou na startu i tentokrát, Fortuna vypsala velmi zajímavé kurzy. Máme se tedy opravdu na co těšit!

