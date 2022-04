Třinecký hattrick: Oceláři slaví extraligový titul

Hokejisté Třince vyhráli šesté finále play off extraligy na ledě Sparty 2:1, sérii ovládli 4:2 a získali třetí mistrovský titul v řadě a čtvrtý v klubové historii.

Oceláři navázali na triumfy z let 2019 a 2021. V sezoně 2019/20 se play off nedohrálo kvůli pandemii koronaviru. Pražané získali stříbrné medaile a na zisk titulu čekají už patnáct let. Naposledy ve finále uspěli v roce 2007.

Třinec rozhodl dnešní utkání ve vyprodané O2 areně již v první třetině, kdy se v rozmezí 95 sekund prosadili Vladimír Dravecký a Vladimír Svačina z trestného střílení. Sparta snížila zásluhou Romana Horáka v 53. minutě, vyrovnat se ale domácím již nepodařilo

Po opatrnějším úvodu měli sparťané šanci otevřít skóre při Vránově vyloučení, Sobotka ale ve slibné příležitosti přestřelil. Zkušený útočník v koncovce neuspěl ani v 9. minutě, kdy dostal puk do ideální pozice mezi kruhy.

Hosté se ofenzivně osmělili následně, Růžička ale své sólo nezakončil. Ve 12. minutě nebezpečně dorážel Marcinko, brankář Hudáček byl však připravený. V 15. minutě šli hosté do vedení, když po rychlém protiútoku připravil Roman gól pro Draveckého.

O 30 sekund později se do brejku dostal Marcinko, krajana v brance Sparty ale nepokořil. Domácí se však nepoučili a v 16. minutě se do dalšího brejku dostal Růžička, kterého zastavil Polášek faulem. Hosté dostali výhodu trestného střílení a Svačina ho bezpečně proměnil.

Trenéři domácích následně udělali menší změny v sestavě. Sparta se tlačila do útoku, ale Oceláři pozorně bránili a Pražany do velkých šancí nepouštěli. Navíc pozorně chytal Mazanec, jenž dostal poprvé v play off přednost od první minuty místo Kacetla.

Snížit se Spartě nepodařilo ani při Musilově vyloučení před polovinou zápasu, již ve vyrovnaném počtu hráčů na ledě prověřil třineckého gólmana Němeček, ani on nesnížil. Velkou šanci přiblížit Třinec zisku titulu měl ve 37. minutě po chybě domácích v rozehrávce Svačina, Hudáček ale svůj tým podržel.

Pozorná defenziva Třinci vydržela až do 53. minuty, kdy chyboval Marinčin a Horák snížil. Vyrovnat a prodloužit finálovou sérii se ale Spartě nepodařilo ani při téměř tříminutové power play. Kouč Václav Varaďa se tak se střídačkou Ocelářů rozloučil dalším titulem.