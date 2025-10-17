U hokejistů Litvínova po debaklu ve Vítkovicích skončil trenér Broš
17. 10. 2025 – 6:25 | Sport | Jasmína Krásná
U hokejistů Litvínova skončil trenér Michal Broš, pod jehož vedením prohrál tým v extralize osmkrát za sebou a je poslední v tabulce.
Ve středu utrpěl debakl 2:8 na ledě Vítkovic. V pátečním utkání 15. kola v Karlových Varech mužstvo povedou dosavadní asistenti Jakub Petr a František Ptáček. Severočeský klub to uvedl na svém webu.
"K ukončení spolupráce došlo po vzájemné dohodě a pochopitelně také v reakci na dosavadní výsledky A-týmu. Michalovi děkujeme za jeho práci, nasazení i energii, kterou mužstvu věnoval, a přejeme mu hodně úspěchů do další trenérské kariéry," řekl generální ředitel Pavel Hynek.
Devětačtyřicetiletý Broš, mistr světa z roku 2000, se stal litvínovským koučem letos v dubnu. Společně s ním přišli i Petr a Ptáček. U extraligového týmu Broš působil jako hlavní kouč poprvé v kariéře. Verva se stala druhým klubem v tomto ročníku nejvyšší soutěže, který se rozhodl změnit složení realizačního týmu.
Jako první k výměně trenéra sáhla Sparta, která minulý týden odvolala Pavla Grosse. Místo něj se týmu ujal bývalý obránce pražského celku Jaroslav Nedvěd, jenž přišel z prvoligových Litoměřic.
Broš v Litvínově skončil přesto, že Hynek i sportovní manažer Tomáš Vrábel v minulých dnech uvedli, že kouč má i po sérii porážek jejich důvěru.
"Když třikrát, pětkrát, sedmkrát prohrajete, očekává se, že se něco stane. Ale není to na pořadu dne. I pro trenéry je to strašně těžká situace. Všichni tři přišli k mužstvu jako noví, do nového prostředí a za nesmírně těžké situace, v níž se klub nachází. To pak jde ruku v ruce, problémy se promítají i do hokeje. Takže trenéři nemají klid na práci," uvedl Hynek v rozhovoru pro deník Sport před posledním debaklem s Vítkovicemi.
Severočeský klub řeší svou budoucnost. Společnost Orlen Unipetrol v létě oznámila, že po sezoně skončí v roli majoritního akcionáře a generálního partnera klubu.