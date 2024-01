V německé fotbalové lize zaskakoval divák jako čtvrtý rozhodčí

V utkání německé fotbalové ligy mezi Wolfsburgem a Kolínem nad Rýnem zaskočil po indispozici čtvrtého rozhodčího u postranní čáry jeden z diváků. Nahradil Thorbena Siewera, kterého ve 14. minutě trefil míčem do obličeje obránce hostů Max Finkgräfe. Siewer nebyl schopen pokračovat a podle agentury DPA byl převezen do nemocnice, kde si ho nechali na pozorování.

Zápas byl na 15 minut přerušen a hlasatel na stadionu vyzval "amatérské rozhodčí" z řad diváků ve Volkswagen Areně, aby čtvrtého sudího zastoupili. Ujal se toho dvaatřicetiletý Tobias Krull, sportovní ředitel a brankář regionálního týmu z nedalekého Gifhornu.

"Jsem rád, že se toho Tobias celkem rychle chopil a pomohl nám," řekl hlavní sudí Sören Storks. "Pro někoho, kdo byl původně na tribuně, to byla zvláštní situace. Ale zvládl to opravdu dobře, s klidem. Není snadné takhle naskočit do rozjetého zápasu," uvedl.

Utkání skončilo remízou 1:1. Český reprezentant Václav Černý odehrál v domácím týmu 70 minut.