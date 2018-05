Vrací se padlý tenisový král?

MAGAZÍN - Sport autor: Ondřej Novotný

Příliš se oddával učení mentálního guru, zkoušel měnit trenéry, podstoupil operaci lokte. Dlouho se ale zdálo, že už tenista Novak Djokovič nebude nikdy jako dřív. Že se nedokáže vrátit k výkonům, které ho vynesly až na první místo světa. Až poslední týdny ukázaly naději. Nadcházející grandslam v Paříži, který začíná v neděli, pak výrazně napoví, zda někdejší král skutečně dokáže znovu bojovat o největší poháry.

Roland Garros 2016. Tenista Novak Djokovič vyhrává poslední grandslam, který mu ve sbírce chyběl. Drží tituly ze všech turnajů "velké čtyřky" najednou. Působí jako naprostý suverén okruhu.

Roland Garros 2018. Djokovič přijíždí do Paříže jako 22. hráč světa. Nemluví se o něm mezi favority, těmi jsou antukový král Rafael Nadal či jeho mladí vyzývatelé Alexander Zverev a Dominic Thiem.

A přece je něco oproti posledním týdnům jinak. Djokovič už přece jen nepůsobí jako takový otloukánek jako ze začátku sezony, kdy sbíral prohry s tenisty jako Daniel, Paire, Kližan či Edmund - tedy s hráči, které dříve suverénně porážel. V posledních týdnech dokázal dvakrát zdolat třeba Keie Nišikoriho, což není na antuce nijak snadný soupeř.

Naposledy v Římě, kde přidal další tři výhry a navíc v semifinále trápil i antukového suveréna Nadala. "Nemyslím, že byl mezi námi takový rozdíl, což je pro mě skvělá zpráva," radoval se Djokovič. "Když se podívám dva tři měsíce zpátky, tak tentokrát jsem se cítil na kurtu nejlépe za tu dobu."

Propad, změny, operace

Že by měsíce strádání byly opravdu u konce? Z naprostého vrcholu, kdy se zdálo, že Djokoviče nemůže nic zastavit, padal stále níž a níž. Došel ještě do finále US Open 2016, od té doby ale na grandslamech nepřekročil čtvrtfinále. Místo toho stále častěji přibývaly nečekané porážky. Spekulovalo se o stále větším vlivu mentálního guru Pepeho Imaze, o problémech v manželství, o nedostatku motivace...

"S narozením syna a novou rolí otce a manžela se jeho situace změnila. Mnozí z nás vědí, že na tuto roli se i přes veškerou snahu prostě připravit nelze. Poslední rok musel jednak nově vydávat energii na zvládnutí této situace, a pak i sám sobě odpovídat na otázky typu 'proč bych měl trávit svůj čas na kurtu na úkor jiných věcí v životě, když už mě samotná existence netlačí? nebo 'hraje pro mě tenis stále tak důležitou roli?'," říkal tehdy mentální trenér Radim Valigura.

Djokoviče trápilo také zdraví. Loni ho dohnaly problémy s pravým loktem, kvůli nimž musel vzdát zápas s Tomášem Berdychem ve čtvrtfinále Wimbledonu. Pak si dal půlroční pauzu, ovšem sám přiznal, že návrat uspěchal a po letošním Australian Open podstoupil lékařský zákrok.

Srbský tenista zkoušel propad zastavit všemožně. Odvolal kouče Borise Beckera, pak i zbytek týmu včetně věrného slovenského služebníka Mariána Vajdy, který s ním byl 11 let a dovedl ho až na post světové jedničky. Zkoušel spolupracovat s Andrem Agassim, k němuž koncem loňského roku přibral i Radka Štěpánka. Trio zvučných jmen však pospolu nevydrželo dlouho; počátkem dubna oznámili rozchod.

Djokovič postupně vsadil na návrat ke kořenům. Nejprve na zkoušku povolal zpět bývalého kouče Vajdu, postupně přibral i kondičního trenéra Gebharda Gritsche, s nímž rovněž dříve pracoval. "Emočně Novakovi pomáhá, že jsme zase spolu na kurtu. Ví přesně, jak pracujeme," míní rakouský expert.

Týž muž nevyloučil ani návrat dalšího bývalého člena party - "superkouče" Borise Beckera. "Boris byl vždycky velmi dobrý v analýzách a také neuvěřitelně soutěživý," prohlásil Gritsch. "Když se s ním Novak před rokem rozešel, neměl tu pravou vůli po výhrách, netrénoval dost tvrdě. Ale pokud chce být na vrcholu, všechno musí fungovat."

Jeden ze čtyř velikánů

V éře superhvězd Rogera Federera s Rafaelem Nadalem zůstává Djokovič "ten třetí vzadu", přesto je jeho resumé impozantní. Osmašedesát titulů na okruhu ATP, z toho 12 grandslamů, 223 týdnů na pozici světové jedničky. S Federerem, Nadalem i dalším "supermanem" své éry Andym Murrayem má navíc Djokovič pozitivní bilanci.

Dokáže se ale vrátit do své někdejší excelentní formy? "Věřím, že jeden zápas, jeden turnaj může vše obrátit," tvrdí Djokovič. Před pár dny oslavil 31. narozeniny; je o rok mladší než aktuální jednička Nadal a o šest let mladší než další suverén Federer.

"Na Roland Garros má skvělou šanci. Je zpátky. Těžko říct, jestli se dokáže vrátit na úroveň naprosté dominance jako v roce 2011 nebo v druhé půlce sezony 2015. Tehdy dokázal podávat v zápasech po sobě neuvěřitelné výkony. Ale co se týče šance na grandslamu, tak tam určitě může něco dokázat," věří komentátorka BBC Gigi Salmonová.

Uplynuly dva roky od chvíle, kdy Djokovič stanul v Paříži na absolutním vrcholu. Bylo by nanejvýš symbolické, kdyby právě tam definitivně odstartoval svou cestu zpět vzhůru.