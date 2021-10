Aféra Zkažené ovoce: Ministr Kulhánek žádá od Skotů omluvu

Lhůtu na omluvu Kulhánek nedal, věří, že asociace přispěje ke zklidnění situace.

Kulhánek si Archera předvolal, aby s ním jednal o urážkách českých dětí v médiích a na internetu v souvislosti se čtvrtečním utkáním Sparty Praha s Glasgow Rangers. Zápasu na stadionu Sparty mohli ve čtvrtek přihlížet jen dětští diváci s doprovodem a opakovaně bučeli na hráče tmavé pleti Glena Kamaru. Britská média, trenér Rangers i Kamarův právník chování diváků odsoudili.

Bartley na twitteru napsal, že v žádném případě nešlo o chybu dětí, protože se chovají tak, jak to vidí u dospělých. „Jakou šanci mají, když jsou vloženi do misky se shnilým ovocem,“ doplnil a k vyjádření přidal fotografii shnilých jahod.

The worst thing about the scenes in Prague last night is that I’m not shocked in the slightest!

In no way is this the fault of the CHILDREN because they’re behaving in a way they see adults do/encourage. What chance do they have when placed in a bowl with rotten fruit.

UEFA pic.twitter.com/HL83FNv9EE