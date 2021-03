Americké auto v barvách ruské vlajky? Putin se musí prohýbat smíchy

Kdy je ruská vlajka ještě ruskou vlajkou, a kdy už je jen seskupením národních barev? A jsou národní barvy ještě státní symbol? To možná ještě budou muset moudré sportovní hlavy nějak dořešit.

Život jim trochu zkomplikoval americký tým formule 1 Haas., který ve čtvrtek představil nový monopost pro letošní sezonu. Nebo přesněji řečeno – zatím jenom jeho nové lakování (Livery-Launch) na loňském voze VF-20. Nový model VF-21 bude prezentovat až za týden během testů v Bahrajnu. Nic extra revolučního ovšem čekat nelze; majitel týmu Gene Haas oznámil, že se hodlají zaměřit především na sezonu 2022, kdy budou platit nové předpisy. Loni Haas za celou sezónu posbíral jen tři body (za jedno deváté a jedno desáté místo) a nedá se příliš počítat s tím, že letos udělá díru do světa.

Tradiční barvy Haasu jsou šedivá, červená a bílá, ale tentokrát bylo všechno jinak. Vůz při prezentaci překvapivě zazářil v ruských národních barvách a místy tak trochu vypadá jako ruská vlajka.

To samozřejmě není náhoda. Stáj vykopla nepříliš úspěšnou jezdeckou dvojici Romain Grosjean/Kevin Magnussen a najala pro letošní rok dva nováčky: Třicet let po debutu svého slavného otce Michaela nastoupí úřadující šampion formule 2 Mick Schumacher (při prvním závodě v Bahrajnu už mu bude 22) a o pouhých dvacet dní starší Rus Nikita Mazepin. A právě obří firma na výrobu potašových hnojiv Uralkali jeho zazobaného papínka Dmitrije bude hlavní sponzorem týmu Haas. Loňská šedivá myška se tedy bude po okruzích letos prohánět s bílo-červeno-modrým lakováním a oficiálním názvem Uralkali Haas F1 Team.

Ruský sportovec nesmí být dva roky ruský sportovec

Doba, kdy auta závodila v národních barvách, je sice už dávno pryč, v tom ale problém není. Světová antidopingová agentura (WADA) totiž Rusko bylo kvůli opakovaným dopingovým skandálům suspendovala na čtyři roky z velkých sportovních událostí. Sportovní arbitrážní soud (CAS) sice loni v prosinci trest zkrátil na polovinu, což však nic nemění na tom, že ruští sportovci a týmy smějí na velkých akcích startovat jen v případě, že nejsou zapleteni do dopingových skandálů. Kromě toho nesmějí závodit pod svou vlajkou a v případě jejich vítězství nesmí zaznít ruská hymna. Trest vyprší Rusku 16. prosince 2022.

Na mistrovstvích světa Mezinárodní automobilové federace (FIA) nesmějí svou zemi reprezentovat ani ruští automobiloví závodníci, jak v únoru oznámila Ruská automobilová federace (RAF) poté, co obdržela jasné stanovisko od CAS. Takže: žádné vlajky, žádné státní znaky či symboly na overalu a slova jako „Rus“ nebo „Rusko“ se smějí použít jen ve spojení s označením „neutrální sportovec“. A hymna se nebude hrát ani před letošním závodem formule 1 v Soči, který se ovšem ze smluvních důvodů konat smí.

Pro pořádek budiž uvedeno, že ve formuli 2 smí pod ruskou vlajkou nadále jezdit například Robert Švarcman, protože formule 2 není deklarována jako mistrovství světa FIA – na rozdíl třeba od formule E nebo světového šampionátu rallye.

Malé Putinovo vítězství?

Otázka tedy zní, zda lakování vozu Haas není porušením rozhodnutí WADA. Anebo jinak řečeno: Neobešel tým Haas toto rozhodnutí, aby si Nikita Mazepin mohl navzdory zákazu závodit v národních barvách?

Haas to popírá. Podle šéfa týmu Guenthera Steinera byl nový barevný design vozu naplánován dříve, než bylo rozhodnuto, že pravidla WADA budou platit i pro formuli 1. Cílem tedy prý rozhodně nebylo nařízení obejít. „Zjevně nemůžeme použít ruskou vlajkou jako ruskou vlajku, ale můžete na autě používat barvy. Koneckonců, ruskou vlaku nesmí používat sportovec, pro stáj to neplatí. Je to americký tým,“ vysvětluje Steiner.

A barvy nevadí ani mladému Schumacherovi. „Jestli takhle vypadají týmové barvy, nejsem proti. Když bude auto rychlé, na barvách nezáleží,“ prohlásil při prezentaci. Mazepin se podle svých slov ještě nerozhodl, pod jakým označením nakonec absolvuje první sezonu ve formuli 1, zřejmě jako „neutrální sportovec z Ruska“ nebo něco na ten způsob.

Zatím se zdá, že Haasu ruské barvy projdou. A pokud ano, může se Vladimir Putin radovat: Americké auto sakumprásk v ruských národních barvách – to tady ještě nebylo. Za studené války by něco takového mělo hodnotu zlata.