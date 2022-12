Belgie na MS dohrála, postupuje Maroko a Chorvatsko

Obhájce bronzu Belgie po bezbrankové remíze s Chorvatskem a výhře Maroka 2:1 nad Kanadou skončila na fotbalovém mistrovství světa v Kataru už ve skupině. Finalisté minulého světového šampionátu Chorvaté postoupili do osmifinále, z prvního místa postupuje překvapivě právě Maroko.

Fotbalisté Maroka na mistrovství světa v Kataru v závěrečném třetím utkání skupiny F porazili Kanadu 2:1 a překvapivě z prvního místa v tabulce postoupili do osmifinále. Africký tým poslal už ve čtvrté minutě do vedení Hakím Zijach a v polovině úvodního dějství přidal pojistku Júsuf Nasjrí. Ve 40. minutě Kanaďané po vlastním gólu Najífa Adžuirda snížili, ale vyrovnat už nedokázali.

Maročané navázali na nečekané vítězství nad Belgií a ovládli skupinu bez porážky se sedmi body. Při své šesté účasti na světovém šampionátu teprve podruhé prošli do vyřazovacích bojů, kde dosud byli jen v roce 1986. V osmifinále v úterý vyzvou druhý tým ze skupiny E. Kanaďané na MS nebodovali ani při své druhé účasti a prohráli všech šest dosavadních duelů.

Zatímco Kanaďané před posledním zápasem skupiny už nemohli postoupit, Maroko mělo blízko k vyřazovacím bojům a v úvodu bylo aktivnější. K vedení pomohla africkému týmu velká chyba v soupeřově obraně. Kanadský gólman Borjan po špatné malé domů musel vyběhnout před vápno, míč ale odkopl nedůrazně jen k Zijachovi a ten zpoza vápna z voleje trefil opuštěnou branku.

Ve 23. minutě Maročané po dalším zaváhání v soupeřově defenzivě zvýšili. Na Hakimího dlouhý pas si naběhl Nasjrí a ze strany střelou na bližší tyč propálil Borjana. Maroko na světovém šampionátu poprvé v historii dalo ve dvou zápasech po sobě dvě branky.

Zdálo se, že má zápas pevně pod kontrolou, ale Kanaďané se ve 40. minutě vrátili do hry. Po levé straně se protáhl Adekugbe a stoper Adžuird si centr nešťastně srazil do vlastní sítě. Marocký gólman Bunú, jenž se narodil v Kanadě, si na míč sáhl, ale v cestě za čáru mu nezabránil.

Africký tým poprvé na turnaji v Kataru dostal branku a inkasoval po šesti zápasech. Maročané si ještě do přestávky mohli vzít dvougólové vedení zpět, Nasjrího trefa ale neplatila kvůli tomu, že spoluhráč Adžuird stínil brankáři.

Po změně stran Kanaďané přidali a postupně začali získávat převahu. V 71. minutě jim scházely k vyrovnání centimetry. Střídající Hutchinson hlavičkoval po rohu do břevna, od něhož se míč odrazil do země a celým objemem jen těsně nepřešel brankovou čáru. Dorážející Johnston poslal balon hlavou nad.

Kanaďané se tlačili za vyrovnáním a historicky prvním bodem na světovém šampionátu, Maročané se už ale ubránili a na mistrovství světa poprvé vyhráli dvě utkání po sobě.

Mistrovství světa ve fotbale - skupina F (Dauhá, Sumáma):

Kanada - Maroko 1:2 (1:2)

Branky: 40. vlastní Adžuird - 4. Zijach, 23. Nasjrí. Rozhodčí: Claus - Figueiredo, Manis (všichni Braz.) - Bascunan (video, Chile). ŽK: Hoilett, Osorio, Adekugbe, Vitória (všichni Kanada). Diváci: 43 102.

Sestavy:

Kanada: Borjan - Johnston, Vitória, Miller, Adekugbe (61. Koné) - Davies, Osorio (65. Laryea), Kaye (60. Hutchinson), Buchanan - Hoilett (76. Wotherspoon), Larin (60. David). Trenér: Herdman.

Maroko: Bunú - Hakimí (85. Džabrání), Adžuird, Saís, Mazráví - Amrabat - Únahí (77. Jamík), Sabirí (65. Amallá) - Zijach (76. Hamdallá), Nasjrí, Búfál (65. Abuchlál). Trenér: Radžradžuí.

Obhájce bronzu Belgie po remíze 0:0 s Chorvaty na MS v Kataru dohrála

Souboj dvou medailistů z předchozího světového turnaje v Rusku nabídl zejména ve druhém poločase řadu šancí, žádná z nich však neskončila gólem. Střídající belgický útočník Romelu Lukaku promarnil řadu příležitostí, jednou nastřelil i tyč. „Rudí ďáblové“ vstřelili v Kataru pouze jeden gól.

Už po bezmála 10 vteřinách od úvodního výkopu vypálil Chorvat Perišič vedle. Na opačné straně Carrascovu střelu z úhlu zblokoval obránce Juranovič. Trossard zase rychlý protiútok zakončil ranou nad branku.

Belgie po bezbrankové remíze s Chorvatskem končí už ve skupině. Na snímku Romelu Lukaku | zdroj: Profimedia

Po čtvrthodině hry Carrasco fauloval ve vápně Kramariče a rozhodčí Taylor nařídil pro Chorvatsko penaltu. Kapitán Modrič se postavil proti spoluhráči z Realu Madrid brankáři Courtoisovi. Do hry však zasáhl videorozhodčí a sudí Taylor po zhlédnutí opakovaných záběrů pokutový kop odvolal kvůli těsnému ofsajdu, který předcházel faulu.

V druhé půli nabrala hra na intenzitě a 43 984.diváků sledovalo dramatickou podívanou. Kanonýr Lukaku hlavičkoval do náruče gólmana Livakoviče. Následně převzali iniciativu obhájci stříbra, Cortouis ale při svém 100. reprezentačním startu „Rudé ďábly“ podržel. Nejprve vytáhl Kovačičův pokus nad branku a potom vyrazil Brozovičovu i Modričovu střelu.

Následně zahazoval velké šance Lukaku. Po hodině hry se k němu odrazil míč ve vápně, jenže hráč Interu Milán nastřelil tyč. Přesně nezamířil ani v 87. minutě, kdy se od něho odrazil balon vedle tyče. Pak ho v malém vápně našel střídající Thorgan Hazard, jenže Lukaku si jeho centr ideálně nezpracoval a Livakovič míč včas chytil. V nastavení se s 68 trefami historicky nejlepší střelec Belgie natahoval po míči, ten mu ale včasným skluzem sebral stoper Gvardiol, hrající kvůli zlomenému nosu v ochranné masce.

Belgii tak nebyl nic platný ani fakt, že Chorvatsku nepodlehla počtvrté v řadě. Svěřenci trenéra Daliče neprohráli už devět utkání.

Mistrovství světa ve fotbale - skupina F (Rajján):

Chorvatsko - Belgie 0:0

Rozhodčí: Taylor - Beswick, Nunn (všichni Angl.) - Fritz (video, Něm.). ŽK: Dendoncker (Belgie). Diváci: 43 984.

Sestavy:

Chorvatsko: Livakovič - Juranovič, Lovren, Gvardiol, Sosa - Modrič, Brozovič, Kovačič (90.+2 Majer) - Kramarič (64. Pašalič), Livaja (64. Petkovič), Perišič. Trenér: Dalič.

Belgie: Courtois - Dendoncker (72. Tielemans), Alderweireld, Vertonghen - Meunier (87. E. Hazard), De Bruyne, Witsel, Castagne - Trossard (59. T. Hazard), Mertens (46. Lukaku), Carrasco (72. Doku). Trenér: Martínez.

Trenér Martínez po konci obhájce bronzu Belgie na MS rezignoval

Trenér Roberto Martínez po vyřazení Belgie oznámil na tiskové konferenci rezignaci. Reprezentaci vedl od roku 2016. „Byl to můj poslední zápas s národním týmem. Bylo to emotivní, jak si dovedete představit,“ prohlásil Martínez, který měl smlouvu do konce tohoto roku.

Rozhodnutí učinil už před začátkem turnaje v Kataru. „Po třetím místě na mistrovství světa 2018 jsem měl spoustu nabídek, ale chtěl jsem zůstat loajální a dodržet kontrakt. Teď naše cesta skončila. Mé rozhodnutí ale nemá nic společného s vyřazením,“ uvedl někdejší kouč Swansea, Wiganu a Evertonu.

Devětačtyřicetiletý Španěl dovedl Belgii před čtyřmi lety v Rusku k premiérové medaili na mistrovství světa. Na loňském evropském šampionátu jeho svěřenci vypadli ve čtvrtfinále s pozdějšími vítězi Italy.

Na rozdíl od úvodních dvou zápasů v Kataru byl s výkonem proti Chorvatům spokojený. „Dnes jsme to byli opravdu my. Na mistrovství světa se nevyhrává snadno. V prvním zápase jsme zvítězili, i když jsme to nebyli my. Ve druhém jsme zaslouženě prohráli, jelikož jsme nebyli připraveni. Dneska to bylo naopak. Vytvořili jsme si mnoho šancí. Nemáme čeho litovat. Můžeme odejít s hlavami nahoře,“ řekl Martínez v televizním rozhovoru.