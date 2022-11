Senzor v míči podle Adidasu nezaznamenal před gólem kontakt s Ronaldovou hlavou

Sedmatřicetiletý pětinásobný držitel Zlatého míče úvodní branku zápasu na hřišti mohutně oslavoval. Nakonec se ale devátého zápisu do střeleckých statistik na turnajích MS nedočkal a jako autor branky byl označen Fernandes. Jako střelce ho oficiálně potvrdila i FIFA.

„S využitím technologie Connected Ball, která je umístěna v oficiálním zápasovém míči Adidas Al Rihla, jsme schopni s jistotou určit, že při zápase Portugalska s Uruguayí nedošlo k žádnému kontaktu s míčem od Cristiana Ronalda při úvodním gólu utkání,“ uvedl Adidas v prohlášení. „Senzor 500Hz IMU uvnitř míče nám umožňuje vysoce přesnou analýzu. Žádná vnější síla působící na míč nebyla zaznamenána,“ dodala společnost ke zveřejněným grafickým záznamům křivek zachycujících sílu působící na míč při různých situacích.

Jistý si svým autorstvím gólu nebyl po zápase ani Fernandes. „Myslím, že v této chvíli není tak důležité, kdo ten gól dal. Já měl pocit, že Cristiano míč tečoval, chtěl jsem mu přihrát, nestřílel jsem. Ale hlavní je, že jsme porazili těžkého soupeře,“ dodal Fernandes, jenž v závěru z pokutového kopu zpečetil skóre na 2:0. Ronaldo po zápase s novináři nehovořil.

