Brankář Vladař bude v NHL chytat za Philadelphii

2. 7. 2025 – 10:48 | Sport | Jasmína Krásná

Reprezentační brankář Daniel Vladař mění v NHL klub, po čtyřech sezonách strávených v Calgary se stěhuje do Philadelphie.

Flyers se sedmadvacetiletým hokejistou podle svého webu uzavřeli smlouvu na dva roky.

Vladaře v roce 2015 draftoval do elitní ligy Boston, do zámoří odešel kladenský odchovanec po několika zápasech v první lize. Na debut v NHL si však musel počkat až do března 2020.

Celkově za Bruins a Flames nastoupil do 105 zápasů NHL s průměrem 2,99 obdrženého gólu na utkání a úspěšností zásahů 89,5 procenta. Dva starty přidal v play off, po sezoně mu v Calgary skončila smlouva. Kvůli zdravotním problémům několikrát přišel o šanci zahrát si za dospělou reprezentaci, debutu se dočkal až letos a zachytal si i na mistrovství světa.

V týmu Flyers si bezmála dvoumetrový pražský rodák, stříbrný medailista z MS osmnáctek v roce 2014, vydělá 3,35 milionu dolarů za sezonu.

V minulém týdnu změnil v NHL klub také brankář Petr Mrázek. Detroit ho poslal do Anaheimu, za který chytá další český gólman Lukáš Dostál.