Češi dobývají West Ham: Souček doporučil Coufala, ten nahrává na góly

Skvěle brání, solidně útočí, neúnavně létá po hřišti. Vladimír Coufal odvádí ve West Hamu parádní výkony, které obdivují fanoušci i média. Tradiční anglický klub tak nemusí litovat, že na návrh Tomáše Součka do týmu přivedl dalšího českého fotbalistu.

Doporučení od kamaráda. Takovým způsobem už k nové práci přišel nejeden člověk. Aby se ale takhle vybíraly nové akvizice v mnohamiliardovém byznyse, jakým je fotbal, není tak úplně zvykem.

Vladimír Coufal však s klidem může říct (a také tak činí), že je ve West Hamu zásluhou Tomáše Součka. Londýnský klub nutně potřeboval posílit na pravém kraji obrany - a český středopolař, tou dobou už velký oblíbenec fanoušků, referoval o svém bývalém spoluhráči ze Slavie tím nejlepším možným způsobem.

Vedení Kladivářů Součka poslechlo a teď si může mnout ruce. Řízný bek se v Premier League chytil a patří ke stabilním členům základní sestavy. Skvěle plní defenzivní úkoly a s vervou se pouští do každé bitvy o míč. Zároveň má ale přínos i do ofenzivy. To ostatně ukázal i v úterním zápase s West Bromwichem Albion, kdy nádherně našel Bowena a zapsal si už třetí asistenci v aktuálním ročníku Premier League.

"Tenhle chlapík je plný sebevědomí," chválili Coufala po utkání redaktoři serveru Football.London, kteří v hráčském hodnocení udělili českému bekovi známku 7. Vyšší rating přitom z celého týmu obdrželi jen tři fotbalisté.

I díky dobrým výkonům obou Čechů je tak West Ham na dostřel příčkám nejvyšším. Nasbíral dvaatřicet bodů a velkokluby jsou na dohled. Na Tottenham a Liverpool ztrácí londýnský celek jen jeden, respektive dva body. A tým, který na jaře bojoval do posledních kol o záchranu, se najednou může těšit na Evropu.