České hokejistky v semifinále MS prohrály s USA, čeká je boj o bronz

České hokejistky utrpěly v semifinále mistrovství světa v Herningu debakl s vysoce favorizovaným týmem USA 1:10 a v neděli budou bojovat o bronzové medaile se Švýcarskem, které ve druhém semifinále prohrálo s Kanadou 1:8. Američanky rozhodly zápas již v první třetině, v níž brankářku Kláru Peslarovou překonaly šestkrát.

Hattrickem se pod výhru zámořských hráček podepsala Amanda Kesselová, pět bodů za dva góly a tři asistence nasbírala nejproduktivnější hráčka turnaje Taylor Heiseová. O jedinou českou branku se postarala ve druhé třetině Klára Hymlárová.

„Když jsem po zápase vešla do šatny, byla jsem na hráčky stejně hrdá, jako když jsme (ve čtvrtfinále) porazily Finsko. USA mají skvělý tým, což jsme věděly. Nezačaly jsme ideálně, ale nezlomilo nás to a myslím, že ve druhé a třetí třetině jsme hrály dobře. Navzájem jsme se stále podporovaly. Zítra máme na čem stavět,“ uvedla kanadská trenérka českého výběru Carla MacLeodová pro oficiální web Mezinárodní hokejové federace.

Češky se s Američankami utkaly podruhé v historii. V únoru s nimi prohrály ve čtvrtfinále olympijského turnaje 1:4, poté co poslední gól inkasovaly až při závěrečné power play.

V Dánsku přišly o šanci na dobrý výsledek již v úvodní dvacetiminutovce. Svěřenkyně trenérky MacLeodové sice začaly aktivně, snažily se útočit, ale zámořské hokejistky je přehrávaly, byly rychlejší a přesnější v koncovce.

V 8. minutě otevřela skóre nejproduktivnější hráčka turnaje Heiseová, poté sice zahrozily Češky z přečíslení dvě na jednu, ale následně přišly další branky týmu USA. Po třetím inkasovaném gólu se MacLeodová pokusila přerušit americký tlak oddechovým časem, což se ale nepodařilo.

Dvakrát se mezi střelkyně v první části zapsala historicky nejproduktivnější hokejistka MS Knightová, v čase 19:25 zvýšila na 6:0 Carpenterová. V 16. minutě se podařilo Češkám překonat brankářku Hensleyovou, rozhodčí ale gól neuznaly kvůli kontaktu faulované Mlýnkové s gólmankou.

Silný soupeř

„Věděly jsme, s kým hrajeme, a snažily jsme se na to připravit. Rozhodně jsme nic nepodcenily, víme ale, že Amerika je velmi silný soupeř, což se i potvrdilo. Oproti zápasům ve skupině B je to určitě skok. My ale tyto zápasy potřebujeme, takovéto zápasy nám pomáhají se ve všem zlepšovat,“ uvedla Hymlárová pro web hokej.cz.

Od druhé třetiny nastoupila do české branky místo Peslarové náhradnice Škodová, která sice s pomocí spoluhráček ustála dvě oslabení, v 27. minutě ale inkasovala i ona. Stejně jako Peslarovou v první části ji překonala Kesselová.

Ve 32. minutě se Češky dočkaly branky, která platila. Krátce po skončení přesilové hry dotlačily puk za čáru Křížová s Hymlárovou. „Měly jsme šanci už předtím, jak jsem střílela. To ještě nevyšlo. Pak mi to ale Aneta Tejralová dala na hokejku a společně s Denisou Křížovou jsme to tam už nějak doklepaly. Alespoň za ten jeden gól jsme rády, ale těch šancí bylo rozhodně víc,“ řekla Hymlárová.

Američanky ale na gól bleskově odpověděly, již o 14 sekund později zkompletovala hattrick Kesselová. V závěru druhé třetiny byla blízko gólu česká kapitánka Mills, trefila ale jen tyč.

V poslední části Američanky přidaly ještě dvě branky a stejně jako na všech světových šampionátech žen konaných od roku 1990 nebudou chybět ve finále. Češky, které do semifinále postoupily poprvé, čeká boj o historickou medaili v neděli od 15:00.