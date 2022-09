České kluby Slovácko a Slavia v zápasech Konferenční ligy pouze remizovaly

Fotbalisté Slovácka a Slavie dnes vstoupili do skupinové fáze Evropské konferenční ligy remízami. Slovácko hrálo doma s Partizanem Bělehrad 3:3, Slavia na hřišti Sivassporu 1:1. Slovácko přitom vedlo od 19. minuty 2:0 a slávista Lukáš Provod nedal v nastavení penaltu.

Slovácko v EKL neudrželo vedení 2:0 a s Partizanem Bělehrad remizovalo 3:3

Fotbalisté Slovácka vstoupili do Evropské konferenční ligy remízou s Partizanem Bělehrad 3:3. V 19. minutě vedli domácí hráči už 2:0 po brankách Jana Kalabišky, soupeře navíc oslabil vyloučený Kristijan Belić, ale ani tuto výhodu nováček na evropské pohárové scéně nevyužil. I v deseti dokázal srbský celek v úvodu druhé půle srovnat brankami Fousseina Diabatého, třetí gól přidal kapverdský reprezentant Ricardo Gomes. Remízu zachránil v 83. minutě Libor Kozák.

„Jsem strašně zklamán, že jsme to nedotáhli do vítězného konce, říká se mi to těžce, ale tak zkušené mužstvo by si vedení po první půli mělo uhlídat,“ řekl na tiskové konferenci trenér domácích Martin Svědík.

Slovácko se probojovalo do skupinové fáze některého z hlavních evropských pohárů poprvé v historii. Postup si zajistilo ve 4. předkole výhrami 3:0 doma a 1:0 venku nad AIK Stockholm.

Domácí vstoupili do utkání s maximálním nasazením a brzy se dostali do vedení. Holzer našel přihrávkou před šestnáctkou Kalabišku, jehož lehce tečovaná technická střela zaplula bělehradskému gólmanovi k tyči.

Lepší úvod si Slovácko nemohlo přát. Získalo klid pro svoji kombinační hru, založenou na pevné defenzivě, a hosty během první půle k ničemu vážnému nepustilo. V 19. minutě po rozehraném rohu hlavičkoval Hofmann do tyče a odražený míč poslal do sítě znovu Kalabiška. „Dva góly jsou hezké, ale trochu to kalí skutečnost, že jsme nevyhráli,“ řekl novinářům Jan Kalabiška.

Třetí ranou do srbského sebevědomí bylo Beličovo vyloučení ve 22. minutě po hrubém faulu na Reinberka. Na Popoviče se valil jeden útok za druhým, gólová pojistka však z náporu nevzešla.

Domácí toho mohli litovat, protože vstup do druhé půle jim hrubě nevyšel. Nejprve snížil střelou z 20 metrů přes hradbu hráčů Diabaté a o šest minut později týž hráč za pomoci teče stopera Hofmanna vyrovnal. „Nehráli jsme naši hru a nechali jsme soupeři moc prostoru, za což nás nekompromisně potrestal,“ hledal důvody obratu Svědík.

I když se Slovácko zase nadechlo k náporu, nepohlídalo si zadní vrátka. Toho využil nejlepší útočník Partizanu Gomes a střelou z deseti metrů poslal oslabené hosty do vedení. „Naši hráči pak byli nervózní a jako by se báli, aby neudělali chybu,“ všiml si Svědík.

Scénář závěrečných minut měl stejnou náplň: Slovácko bušilo do srbské defenzivy, hosté se zmohli jen na ojedinělé brejky. V 83. minutě se prosadil v pokutovém území Kozák a po vyrovnání tlak domácího týmu gradoval. Břevno ale v hektickém finiši nastřelil na druhé straně Gomes, domácí hráči další šance nevyužili a duel skončil remízou. „Byli jsme v deseti blízko třem bodům, ale i jeden bereme jako zisk,“ řek kouč hostí Gordan Petrić. „My to bereme jako prohru,“ řekl stručně stoper Slovácka Stanislav Hofmann.

Utkání 1. kola skupiny D fotbalové Evropské konferenční ligy:

1. FC Slovácko - Partizan Bělehrad 3:3 (2:0)

Branky: 5. a 19. Kalabiška, 83. Kozák - 47. a 53. Diabaté, 61. Gomes. Rozhodčí: Harvey - Clarke, McDonnell (všichni Ir.). ŽK: Kozák, Hofmann, Duskí - Saničanin, Uroševič. ČK: 22. Belič (Partizan). Diváci: 7032.

Sestavy:

Slovácko: Nguyen - Reinberk (76. Duskí), Hofmann, Kadlec, Kalabiška - Petržela (87. Šašinka), Daníček (76. Kohút), Havlík, Holzer (67. Sinjavskij) - Kozák, Mihálik (67. Vecheta). Trenér: Svědík.

Partizan: Popovič - Markovič, Saničanin, Vujačič, Uroševič - Traoré - Živkovič (46. Andradé), Natcho (73. Filipovič), Belič, Diabaté - Gomes. Trenér: Petrič.

Fotbalisté Slavie na úvod skupiny EKL remizovali v Sivasu, Provod nedal penaltu

Fotbalisté Slavie vstoupili do skupiny Evropské konferenční ligy venkovní remízou 1:1 se Sivassporem. Pražané vedli od čtvrté minuty po brance Petera Olayinky, v 26. minutě vyrovnal domácí Dia Saba. V nastavení mohl o výhře českého vicemistra nad vítězem Tureckého poháru z penalty rozhodnout střídající Lukáš Provod, pokutový kop ale neproměnil.

Ve druhém utkání skupiny Pražané za týden přivítají kosovského nováčka Ballkani, který remizoval s Kluží rovněž 1:1. Do osmifinále přímo postoupí jen celky z prvních míst tabulek, druzí v pořadí se ve vyřazovací fázi o kolo dříve utkají s kluby na třetích příčkách v Evropské lize. Slávisté v minulé sezoně došli v Konferenční lize až do čtvrtfinále, skupiny hrají v pohárech pošesté za sebou. Finále druhého ročníku soutěže bude v příštím roce hostit stadion v Edenu.

Slávistický trenér Trpišovský nepostavil do základní sestavy klasického útočníka. Na hrot nasadil obvykle křídelníka Olayinku a tah se mu záhy vyplatil. Ve třetí minutě se ještě neprosadil Jurásek, ale o minutu později Olayinka obral obránce o míč a z velmi těžkého úhlu propálil gólmana střelou pod břevno.

Pražané v úvodu utkání, které se hrálo v nadmořské výšce necelých 1300 metrů, dominovali. V sedmé minutě odvrátil Masopustův pokus domácí stoper, v polovině úvodního dějství pak nebyl daleko od druhé branky Olayinka, jenž hlavičkoval těsně vedle.

Až patnáctý tým turecké ligy hrozil hlavně z brejků a po jednom z nich srovnal. Po Gradelově přihrávce se na konci 26. minuty ve vápně přízemní střelou prosadil Saba. Chvíli nato Keita hrubě fauloval Traorého, od chorvatského rozhodčího Joviče ale dostal jen žlutou kartu.

Ve 32. minutě mohli být pro změnu po Masopustově zákroku ve vlastním vápně slávisté rádi, že při utkání neasistoval videorozhodčí. O sedm minut později na centr naběhl Traoré, ale míč špatně trefil, o chvíli později pak Masopustovu ránu vyrazil gólman Vural.

Kouč Trpišovský po přestávce hned třikrát vystřídal a do druhé půle poslal čerstvé Provoda, Tiéhiho a Ewertona. Po hlavičce posledního z nich chybělo Olayinkovi před brankou k balonu kousek, v 64. minutě protáhl Vurala střelou Provod.

K dalším velkým šancím se Slavia dostala až v hektickém závěru, v němž domácí několikrát otevřeli hru. V 89. minutě po brejku nevystřelil v dobré pozici ideálně Provod a Tecl z úhlu trefil jen boční síť. Pak neuspěl ani Ševčík.

V nastavení měli Pražané ještě větší šanci rozhodnout. Chorvatský sudí po zákroku Gutase na Tiéhiho nařídil pokutový kop a navíc za protesty po druhé žluté kartě vyloučil Keitu. Střídající Provod z penalty neuspěl, brankář Vural jeho nepříliš povedenou střelu vyrazil.

Slavia nenavázala na únorové vítězství 3:2 v Istanbulu na jiným tureckým klubem Fenerbahce, které poté vyřadila po stejném výsledku v domácí odvetě. Pražané popáté z posledních šesti venkovních zápasů v pohárech nevyhráli. Sivasspor nezvítězil ani v devátém soutěžním duelu v sezoně.