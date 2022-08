Slovácko i Slavia zvládly odvetná utkání 4. předkola a zahrají si skupinu EKL

Fotbalisté Slovácka i pražské Slavie zvítězili v odvetných utkáních 4. předkola a postupují do skupin Evropské konferenční ligy. Ty se budou losovat v pátek. Slovácko na hřišti AIK Stockholm vyhrálo 1:0 a Slavia doma v prodloužení porazila Raków Čenstochová 2:0.

Slovácko si zahraje Konferenční ligu, nad AIK zvítězilo i ve Švédsku

Fotbalisté Slovácka zvítězili v odvetném utkání 4. předkola Evropské konferenční ligy na hřišti AIK Stockholm 1:0 a po domácí výhře 3:0 postoupili do skupinové fáze. Jediný gól zápasu dal v 76. minutě střídající Vlasij Sinjavskij.

Tým z Uherského Hradiště, který přešel do play off této soutěže po vyřazení v Evropské lize od Fenerbahce Istanbul, proměnil třetí pokus o premiérový postup do skupiny evropského poháru. Loni v Konferenční lize ztroskotal na Lokomotivu Plovdiv.

Vítěz českého poháru MOL Cupu získá za postup do skupiny prémii 2,94 milionu eur (přes 72 milionů korun). O soupeřích Slovácka rozhodne páteční losování.

Slovácko nemělo kvůli středečnímu opožděnému příletu do Stockholmu možnost předzápasového tréninku a od prvních minut muselo čelit očekávanému náporu domácích. V 6. minutě střílel slabě Guidetti a o čtyři minuty později měl po rohu velkou šanci Bahoui, ale Ngyuen jeho pokus zblízka zlikvidoval.

Hosté hru brzy vyrovnali, získali kontrolu nad středem pole a otupili tlak severského celku. Měli i pár náznaků šancí, ale žádná nespadala do kategorie gólových.

K ní se naopak blížil pokus Ringa z deseti metrů, který s jistotou chytil slovácký gólman. Skóre mohl otevřít ve 37. minutě Kalabiška, ale jeho hlavička po rohovém kopu mířila vedle. Podstatné tak pro něj a jeho spoluhráče bylo udržení čistého konta do konce první půle.

AIK musel ve snaze o zvrat ve dvojzápase vsadit na útočnou kartu, posílil do ofenzivy a hnal se dopředu. Slovácko odpovědělo jednak aktivní defenzivou a také rychlými brejky. Ve 49. minutě po centru zprava trefil ve vyložené šanci Havlík jen nohy domácího brankáře.

Švédský tým žádnou vyloženou šanci neměl, střelu střídajícího Ahmeda Nguyen vyrazil, Stefanelli se v dobrém presu slovácké obrany k zakončení nedočkal. Nový trenér Goitom vsadil vše na jednu kartu dalším posílením útoku.

Domácím však chyběl nápad, jak vyzrát na pečlivou obranu Slovácka v čele s jistým gólmanem Nguyenem. Čas hrál hostům do karet a ještě více vedoucí gól. Kalabiška pláchl po levé straně a jeho přesný centr poslal do sítě Sinjavskij. Slovácko poprvé ve své krátké pohárové historii skórovalo i vyhrálo na hřišti soupeře.

Odvetné utkání 4. předkola fotbalové Evropské konferenční ligy

AIK Stockholm - 1. FC Slovácko 0:1 (0:0)

Branka: 76. Sinjavskij. Rozhodčí: Rumšas - Radius, Sužiedélis (všichni Lit.). ŽK: Papajannopulos - Trávník, Kalabiška. První zápas: 0:3, postoupilo Slovácko.

Sestavy:

AIK Stockholm: Nordfeldt - Mendes, Lustig (66. Elbouzedi), Papajannopulos, Björnström (46. Otieno) - Larsson, Ayari (46. Stefanelli), Hussein, Ring - Bahoui (66. Kimpioka), Guidetti (58. Ahmed). Trenér: Goitom.

Slovácko: Ngyuen - Reinberk (79. Tomič), Kadlec, Hofmann, Kalabiška - Havlík, Daníček - Petržela (65. Sinjavskij), Trávník (57. Kohút), Holzer (65. Duskí) - Mihálik (65. Šašinka). Trenér: Svědík.

Slavia udolala Raków 2:0 v prodloužení a prošla do skupiny Konferenční ligy

Fotbalisté pražské Slavie porazili v odvetě závěrečného 4. předkola Evropské konferenční ligy Raków Čenstochová 2:0 po prodloužení a postoupili do skupiny. V první minutě nastavení rozhodl střídající Ivan Schranz. Souboj českého a polského vicemistra ve vyprodaném Edenu skončil po základní hrací době 1:0 gólem Mosese Usora z 62. minuty, před týdnem Raków v úvodním duelu doma zvítězil 2:1. V sestavě Čenstochové znovu chyběl zraněný český kapitán Tomáš Petrášek.

Slavia přešla v letošní kvalifikaci i přes třetího protivníka, odvrátila hrozbu podzimu bez pohárů a na evropské scéně si zahraje skupinu pošesté za sebou. Trojici soupeřů určí Pražanům páteční los, červenobílí budou v prvním výkonnostním koši. Za postup je prémie 2,94 milionu eur (zhruba 72 milionů korun). V minulé sezoně došla Slavia v Konferenční lize až do čtvrtfinále, finále tohoto ročníku hostí Eden.

Slavia porazila doma Raków 2:0 v prodloužení | zdroj: Profimedia

Trenér Slavie Trpišovský udělal pět změn v základní sestavě oproti úvodnímu duelu v Polsku. Nezvykle vsadil na rozestavení s třemi stopery a jedním z nich byl i Masopust. Na hrotu útoku dostal šanci po hattricku při nedělní ligové výhře 7:0 nad Pardubicemi zkušený Tecl. Do branky Rakówa se po zranění vrátila jednička Kovačevič, naopak stále chyběl český reprezentační obránce Petrášek, který v této sezoně ještě neodehrál ani minutu.

Červenobílí se přes organizovanou obranu úřadujícího vítěze Polského poháru od úvodu jen těžko dostávali do šancí. Více příležitostí měl v první půli Raków. Hned ve třetí minutě po signálu z rohu se protlačil ke střele bývalý hráč Karviné Rundič, ale mířil nad.

V polovině úvodního dějství přečkali domácí ještě větší šanci. Po kombinaci ve 23. minutě se až před Mandouse dostal López, který nejprve trefil slávistického gólmana a z dorážky napálil tyč. Po necelé půlhodině hry pak napřáhl za vápnem Gvilia a povedenou ranou těsně minul. Slávisté za celou první půli vyloženou šanci neměli.

I po změně stran jako první zahrozil Raków a jeho dva střídající hráči. Nejprve Gutkovskis s přispěním teče těsně minul, v 57. minutě pak Wdowiak po kličce Mandousovi trefil boční síť. Trenér Trpišovský krátce předtím hned trojnásobně vystřídal a posílil útok o čerstvé Lingra, Olayinku a Schranze.

Poslední jmenovaný se podílel na vedoucí brance. Ševčík v 62. minutě přenesl dlouhým pasem míč na pravou stranu, kde Schranz přiťukl Usorovi a ten technickým pokusem k zadní tyči obstřelil brankáře. Dvacetiletý Nigerijec skóroval potřetí z posledních čtyř soutěžních zápasů a navázal na dva góly z utkání s Pardubicemi.

Pražané, kteří v druhé půli útočili směrem na svůj „kotel“, ožili a dostali se do tempa. Za chvíli měl další možnost Sor, ale odražený míč napálil jen do středu branky. Na opačné straně na centr z přímého kopu těsně nedoskočil Rundič. Jinak ale měli v závěru základní hrací doby více ze hry domácí. V 86. minutě si na centr naběhl střídající Oscar a proti jeho hlavičce zasáhl Kovačevič. Bosenský gólman pak vytěsnil i Lingrův pokus a dvojzápas dospěl do prodloužení.

V něm poslal Trpišovský na trávník čerstvého Tiéhiho a ten se mohl po třech minutách odvděčit gólem, Kovačevič ale jeho křížný pokus vytáhl na roh. Pak šancí ubylo a zdálo se, že utkání míří do penaltového rozstřelu. V první minutě nastavení prodloužení ale nacentroval do vápna Olayinka a další střídající hráč Schranz vstřelil hlavou jeden z nejdůležitějších gólů kariéry.

Pražané dali vítězstvím v závěrečných sekundách vzpomenout na památný triumf 4:3 po prodloužení nad Sevillou z osmifinále Evropské ligy v březnu 2019. Slávisté potvrdili, že se jim doma v pohárech daří, v Edenu prohráli na evropské scéně jediný z posledních 11 duelů. Trpišovského svěřenci zvládli souboj s polským soupeřem lépe než před rokem, kdy ve 4. předkole Evropské ligy vypadli s Legií Varšava.