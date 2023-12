Českým sportovcem roku je Markéta Vondroušová

Anketu český Sportovec roku poprvé vyhrála tenistka Markéta Vondroušová. Letošní wimbledonská vítězka získala v 65. ročníku od novinářů 1579 bodů a s přehledem o 147 bodů porazila pár plážových volejbalistů Ondřeje Perušiče s Davidem Schweinerem. Třetí místo stejně jako vloni obsadil hokejista David Pastrňák, tentokrát s odstupem 181 bodů. Mezi kolektivy triumfovala hokejová reprezentace do 20 let, která v lednu získala stříbro na juniorském mistrovství světa.

Výsledky tradiční ankety Klubu sportovních novinářů byly ve čtvrtek vyhlášeny v pražském hotelu Hilton. Kvůli odpolední tragické střelbě na filozofické fakultě v Praze se večer uskutečnil bez kulturního programu i televizního přenosu a nezúčastnila se ho vítězka Markéta Vondroušová.

Vondroušová se poprvé dostala do finálové desítky a premiérovou účast mezi elitou hned proměnila v triumf. Čtyřiadvacetiletá tenistka byla jednou z hlavních favoritek od července, kdy poprvé ovládla slavný Wimbledon. Letos prožila životní sezonu, prošla také do čtvrtfinále jiného grandslamového turnaje US Open a v žebříčku WTA coby aktuálně nejlepší Češka figuruje na sedmé pozici.

Zástupce tenisu ovládl anketu počtvrté v historii a poprvé od roku 2014, pokaždé šlo o ocenění za triumf ve Wimbledonu. V roce 1973 zvítězil Jan Kodeš a v letech 2011 a 2014 Petra Kvitová. Úspěšnějšími sporty už jsou jen atletika, lyžování, gymnastika a hokej. Vondroušová se stala 45. vítězkou ankety, 14 sportovců triumfovalo vícekrát. Rekordmany jsou gymnastka Věra Čáslavská a oštěpař Jan Železný se čtyřmi prvenstvími.

První desítka se oproti loňskému roku změnila na sedmi místech. Nebodovala obhájkyně prvenství snowboardistka a lyžařka Ester Ledecká, která nezávodila kvůli zranění. Poprvé v historii má mezi nejlepšími zastoupení lukostřelba, vítězstvím na mistrovství světa se o to zasloužila Marie Horáčková.

Mezi kolektivy poprvé zvítězila hokejová reprezentace do 20 let. Juniorský výběr v lednu překvapil ziskem stříbra na MS a po dlouhých 18 letech vybojoval medaili.

V tradiční anketě Klubu sportovních novinářů, který letos oslavil 100 let od založení, hlasují členové dvoukolově. Nejprve rozhodnou o deseti finalistech a třech nejlepších kolektivech, z nichž pak zvolí vítěze. Letos celkem hlasovalo 233 žurnalistů.