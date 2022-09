Čeští fotbalisté dnes hrají ve Švýcarsku o udržení v elitní skupině Ligy národů

Čeští fotbalisté dnes ve Švýcarsku odehrají závěrečný šestý zápas skupiny A2 Ligy národů, který rozhodne o tom, zda se udrží v elitní divizi. Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého ztrácejí na posledním místě tabulky na nadcházejícího soupeře dva body a k tomu, aby nesestoupili, potřebují zvítězit. Výběr helvétského kříže reprezentanti porazili čtyřikrát po sobě. Hraje se od 20:45 v St. Gallenu.

Český tým v sobotu prohrál s Portugalskem 0:4 a výrazně si zkomplikoval boj o udržení. Před Šilhavého výběr se po překvapivém vítězství 2:1 ve Španělsku dostali Švýcaři, jimž stačí k setrvání ve skupině A remíza. Nejhorší celek tabulky sestoupí do divize B.

Liga národů do velké míry nahrazuje přípravné zápasy a týmům dává dodatečnou šanci postoupit na mistrovství Evropy či světa. Tentokrát se dvanáctka celků, které se nedostanou na Euro 2024 do Německa z klasické kvalifikace, v play off utká o zbylá tři místa na šampionátu. Pořadí v Lize národů rozhodne i o složení výkonnostních košů pro los kvalifikace, který se uskuteční 9. října.

Český celek v červnu na úvod skupiny porazil doma Švýcarsko 2:1. Poté reprezentanti nečekaně remizovali 2:2 se Španělskem, další tři zápasy ale prohráli, a navíc v nich neskórovali. V sobotu proti Portugalcům národní tým utrpěl nejvyšší domácí porážku od rozdělení federace.

Šilhavého svěřenci venku s výjimkou duelu proti Bělorusku na neutrální půdě už šestkrát za sebou nezvítězili. Naopak Švýcaři doma prohráli jediný z posledních 13 zápasů. Svěřenci trenéra Murata Yakina v Lize národů v úvodních třech duelech nebodovali, ale v posledních dvou zápasech zvítězili nad Portugalskem a ve Španělsku.

Český tým v samostatné historii prohrál jediný z pěti vzájemných duelů a Švýcary čtyřikrát za sebou porazil. Výběr helvétského kříže ale na rozdíl od Šilhavého svěřenců postoupil na mistrovství světa v Kataru, které začne v listopadu. V kvalifikační skupině Švýcaři překvapivě uspěli na úkor úřadujících evropských šampionů Italů.

Šilhavý by po nepovedeném výkonu s Portugalskem mohl zamíchat se sestavou. Změnu bude muset udělat minimálně v obraně, neboť kvůli zranění nedohrál stoper Jakub Brabec, který následně opustil mužstvo. K dispozici by měl být klíčový útočník Patrik Schick, jenž v utkání proti Portugalcům utrpěl bolestivé zranění ruky.