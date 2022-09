Patrik Schick vyhrál anketu Zlatý míč o nejlepšího českého fotbalistu sezony

Útočník Patrik Schick poprvé v kariéře vyhrál novinářskou anketu Zlatý míč o nejlepšího českého fotbalistu uplynulé sezony. Šestadvacetiletý útočník Leverkusenu ve 26. ročníku jasně ovládl jarní i podzimní část hlasování a s velkým náskokem 380 bodů porazil loňského a předloňského vítěze, záložníka West Hamu Tomáše Součka. Třetí místo obsadil gólman Tomáš Vaclík z Olympiakosu Pireus. Výsledky dnes v Praze vyhlásil Klub sportovních novinářů.

Schick dosud skončil nejlépe na třetím místě, které obsadil minule a v sezoně 2016/17. Český reprezentant triumfem ve Zlatém míči podtrhl povedenou sezonu a navázal na květnové premiérové vítězství v anketě FAČR Fotbalista roku.

Rozhodující náskok si Schick vytvořil už vloni na podzim, kdy získal 826 bodů a vedl před Součkem o více než 200 bodů. Jarní část vyhrál o 173 bodů. Celkem získal od novinářů 1422 bodů, což je nejlepší výsledek od sezony 2012/13, kdy bývalý brankář Petr Čech triumfoval s 1833 body.

„Je to velká cena, takže si toho obrovsky vážím. Navíc je to individuální, takže z osobního pohledu je to trošku větší úspěch než nějaký týmový. Znamená to pro mě moc,“ řekl na tiskové konferenci Schick. „Zatím jsem žádnou velkou týmovou trofej nevyhrál. Takže i proto jsem za cenu rád, že je to nějaká trofej, kterou si můžete potěžkat. Zatím to s týmovými trofejemi nemůžu srovnávat,“ doplnil.

Po pěti gólech na evropském šampionátu vloni v létě se Schickovi dařilo i v uplynulé sezoně. Na podzim za Leverkusen vstřelil v německé lize 16 branek, dalších osm přidal v jarní části a v tabulce kanonýrů skončil druhý za Robertem Lewandowským. Bayeru pomohl k třetímu místu v bundesligové tabulce. Za reprezentaci odehrál Schick v uplynulém ročníku jen dvě utkání a dal jeden gól, v neúspěšném play off o mistrovství světa stejně jako v červnových zápasech Ligy národů kvůli zranění chyběl.

„I co se týče statistik, byla to nejpovedenější sezona v kariéře. Navázal jsem na povedené Euro, střeleckou pohodu jsem si přenesl potom do bundesligy. Sezona mohla být i lepší, nebýt zranění, mohl jsem dát těch gólů třeba i o něco víc. Na druhou stranu zranění k fotbalu prostě patří. Paradoxně v téhle sezoně, v níž se nám nepovedl start, se cítím fyzicky líp než v minulé. Věřím, že se to obrátí k lepšímu,“ uvedl Schick.

V aktuální sezoně má zatím bývalý útočník Sparty, Bohemians 1905, Sampdorie Janov, AS Řím a Lipska na kontě tři góly v 10 soutěžních zápasech. S reprezentací Schicka v nadcházejících dnech čekají poslední dva duely Ligy národů v elitní skupině A s Portugalskem a ve Švýcarsku.

Zlatý míč potřetí za sebou vyhrál hráč z pole, mezi roky 2010 až 2019 přitom devětkrát triumfoval brankář. Vítěz předchozích dvou sezon Souček se tentokrát musel spokojit s druhým místem, na třetí příčku měl náskok 267 bodů. Oproti podzimní části si v celkových výsledcích polepšil gólman Vaclík, který i díky povedeným výkonům v reprezentaci a zisku řeckého titulu s Olympiakosem poskočil na třetí pozici před záložníka Antonína Baráka.

Nejvýše postaveným zástupcem české ligy je šestý útočník Adam Hložek, jenž po uplynulé sezoně přestoupil z pražské Sparty za Schickem do Leverkusenu. Úřadující šampion z Plzně má v elitní jedenáctce jediného zástupce - jedenáctého brankáře Jindřicha Staňka. Reprezentační gólman byl „skokanem“ jara, protože se posunul až z 33. místa po podzimu.

Schick posbíral v anketě suverénně nejvíce prvních příček - 88, z toho 50 na podzim. Aspoň na jednom z hlasovacích lístků se na nejvyšší pozici dostali ještě Souček, Vaclík, Barák, Hložek, Staněk, útočník Jan Kuchta a obránce Ondřej Čelůstka, který byl v celkovém pořadí až na 25. místě.

Oproti minulému ročníku došlo v první jedenáctce k pěti změnám. Mezi elitou chybějí brankář Ondřej Kolář, záložníci Vladimír Darida, Jakub Jankto a Alex Král a útočník Tomáš Pekhart. Místo nich se mezi nejlepší dostali brankář Staněk, záložníci Barák s Jakubem Peškem, defenzivní univerzál Michal Sadílek a útočník Kuchta.

Zlatý míč vyhlašuje Klub sportovních novinářů ČR. Fotbaloví žurnalisté hlasují dvoukolově po podzimu a po jaru a celkový vítěz vzejde po sečtení obou kol. Aspoň bod si v tomto ročníku připsalo 57 hráčů, hlasovalo celkem 59 novinářů. V případě bodové rovnosti rozhodoval vyšší počet lepších umístění. Rekordmanem ankety je Čech s 12 prvenstvími.