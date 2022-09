Čeští fotbalisté ve Švýcarsku prohráli a vypadli z elitní skupiny Ligy národů

Čeští fotbalisté se v Lize národů mezi elitou neudrželi. Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého prohráli v závěrečném šestém zápase skupiny A2 ve Švýcarsku 1:2, obsadili poslední čtvrté místo v tabulce a sestoupili do divize B.

Výběr země helvétského kříže rozhodl v St. Gallenu slepenými góly ve 29. a 30. minutě, kdy se po chybách v obraně hostů prosadili Remo Freuler a Breel Embolo. Těsně před pauzou snížil Patrik Schick, ale další branku už Češi nedali. Po hodině hry neproměnil kapitán Tomáš Souček penaltu. Český celek, který v sobotu prohrál doma s Portugalskem vysoko 0:4, dnes třikrát trefil brankovou konstrukci.

Národní tým hrál elitní divizi ve třetím ročníku Ligy národů poprvé a skupinu zakončil se čtyřmi body. Získal je v červnových úvodních dvou domácích zápasech, následné čtyři duely prohrál. Za účast v elitní lize A uděluje UEFA prémii 2,25 milionu eur (55,5 milionu korun).

Liga národů do velké míry nahrazuje přípravné zápasy a týmům dává dodatečnou šanci postoupit na mistrovství Evropy či světa. Tentokrát se dvanáctka celků, které se nedostanou na Euro 2024 do Německa z klasické kvalifikace, v play off utká o zbylá tři místa na šampionátu. Pořadí v Lize národů rozhoduje i o složení košů pro los kvalifikace, který se uskuteční 9. října. Český celek bude po dnešní prohře figurovat v druhém koši.

Svěřenci kouče Šilhavého, s nímž FAČR na jaře prodloužila smlouvu na nadcházející kvalifikační cyklus, zakončí letošní rok v listopadu přípravnými zápasy s Faerskými ostrovy a v Turecku.

Český tým letos poprvé nastoupil v rozestavení se čtyřmi a ne třemi obránci. Šilhavý udělal oproti utkání s Portugalskem čtyři změny v základní sestavě, kam se nově dostali stoper Kúdela, hrající indonéskou ligu, křídelník Černý a dvojice plzeňských záložníků Kalvach s Vlkanovou. Druhý jmenovaný hrál v reprezentaci od začátku poprvé v kariéře.

Češi vstoupili do zápasu aktivněji než soupeř. V úvodu hlavičkoval po rohu Souček, v sedmé minutě o kousek přestřelil Jemelka a v osmé minutě byl ještě blíže ke gólu Vlkanova. Poměrně daleko za vápnem napřáhl a radost z premiérové trefy v národním celku mu pokazilo břevno.

V polovině úvodního dějství přiťukl Schick Černému a Švýcary, kteří se na rozdíl od českého týmu kvalifikovali na nadcházející mistrovství světa v Kataru, podržel brankář Sommer. Domácí udeřili hned ze své první velké šance. Na centr od Shaqiriho si na malém vápně naskočil nepokrytý Freuler a hlavou překonal Vaclíka.

Krátce po rozehrání inkasovali Šilhavého svěřenci po hrubé chybě podruhé. Kalvachovu zpětnou přihrávku na stopery vystihl Embolo, potáhl míč, dostal se až na hranici vápna a pak přesnou přízemní střelou k tyči zvýšil.

Češi v Lize národů prohráli se Švýcarskem a neudrželi se v elitní skupině | zdroj: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Hosté se z nepovedené minuty chvíli vzpamatovávali, ale ještě do přestávky se jim povedlo zkorigovat stav. Ve 42. minutě ještě nabíhající Coufal po centru z voleje napálil vnější tyč, ale za další tři minuty po Kalvachově kolmici a Zimově přihrávce do vápna poslal balon z první nekompromisně pod břevno Schick. Útočník Leverkusenu si ve 35. utkání za reprezentační „áčko“ připsal 18. branku.

Do druhého poločasu vystřídal stopera Kúdelu Havel a kvůli zranění už nenastoupil Vaclík, kterého v české brance vystřídal Staněk. Plzeňský gólman měl hned v úvodu štěstí, že Embolo zblízka z dorážky minul. V 56. minutě Staněk švýcarského útočníka vychytal, při zákroku proti hlavičce se lehce narazil o tyč, ale mohl pokračovat.

Po hodině hry měli Češi jedinečnou šanci na srovnání. Elvedi ve vápně srazil Schicka, ale kapitán Souček zahrál nařízenou penaltu špatně a nechal vyniknout Sommera. Šilhavého svěřenci neproměnili pokutový kop v druhém utkání po sobě, proti Portugalcům neuspěl Schick.

V 73. minutě si Vargas zasekl míč kolem Coufala, střelou na přední tyč překonal Staňka, ale radost mu po zásahu videorozhodčího zkazil ofsajd. Dvě minuty před koncem pak hosté potřetí v utkání trefili brankovou konstrukci, do tyče hlavičkoval střídající Kuchta.