Čeští hokejisté na úvod Švýcarských her vyhráli ve Finsku 3:2

Čeští hokejisté vstoupili do Švýcarských her výhrou v Helsinkách nad Finskem 3:2. Ve čtvrtém utkání série Euro Hockey Tour tak dosáhli na druhou výhru a opět to bylo v domácím prostředí úřadujících olympijských vítězů a mistrů světa. V listopadu na turnaji Karjala svěřenci finského kouče Kariho Jalonena porazili Suomi v Turku 5:2.

V dresu českého týmu se dočkal reprezentačního debutu útočník Kryštof Hrabík z Plzně. V čase 3:09 se hosté ujali vedení při Tyrväinenově vyloučení, který se po 32 sekundách vracel z trestné lavice na led. Kombinaci Špačka a Chlapíka zakončil před brankovištěm číhající Stránský. V šesté minutě tým kouče Kariho Jalonena zvýšil dokonce ve vlastním oslabení. Do úniku se dostal Beránek a prostřelil gólmana Larmiho. Po Hrubcově trestu za vyhození puku do ochranné sítě se Češi také ubránili a ještě z brejku v situaci dvou na jednoho netrefil po přihrávce Tomáše Zohorny skákavý puk Flek. Český gólman, jenž chytal za reprezentaci poprvé od únorových olympijských her v Pekingu, držel čistý štít a zlikvidoval především dvě šance Hartikainena. Těsně před pauzu Larmi se štěstím vytěsnil Radilovu střelu z pravého kruhu v přesilovce. Ve 22. minutě se dostali domácí do přečíslení, které vyřešil individuálně Niku, ale trefil levou tyč. Potom se po zisku puku dostal před Hrubce Kemppainen, ale neuspěl. Finové se neprosadili ani při Dvořákově vyloučení, zůstali ale dlouho v tlaku. Hrubec při něm levým betonem zlikvidoval Ruohomaaovu teč a nakonec si vynutil Jandusův faul. V následné přesilovce ztroskotal na Hrubcovi i Pakarinen, který dostal ideální přihrávku od Rajaly, ale opora v českém brankovišti zasáhla lapačkou. Při plném počtu hráčů na ledě v přečíslení si na něm vylámal zuby také Ruohomaa. Finové ve druhé části přestříleli soupeře v poměru 14:1 a ve třetí třetině se dál tlačili za snížením. Neproměnili další možnosti a přečíslení, ale v 50. minutě se dočkali šťastného gólu. Za pravým kruhem vypálil Eronen, Hrubec vyrazil puk vysoko nad sebe, puk nakonec zapadl za něj a český brankář si jej dovezl nechtěně do branky. Češi nevyužili přesilovku pro Hartikainenově trestu, ale v 58. minutě tečoval rukou Košťálkovu střelu Tomášek a zvýšil na 3:1. Při power play Finové 89 sekund před koncem díky Kemppainenovi vykřesali naději, ale na vyrovnání už nedosáhli. Švýcarské hokejové hry v Helsinkách, součást Euro Hockey Tour

Finsko - Česko 2:3 (0:2, 0:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 50. Eronen (Koivisto, Ruotsalainen), 59. Kemppainen (Lepistö, Hartikainen) - 4. M. Stránský (Chlapík, M. Špaček), 6. O. Beránek (Černoch, M. Jandus), 58. Tomášek (Košťálek, M. Špaček). Rozhodčí: Björk, Holm (oba Švéd.) - Mäkinen, Nikulainen (oba Fin.). Vyloučení: 3:4. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 4358.

Sestavy:

Finsko: Larmi - Lepistö, Niku, Niemelä, Ohtamaa, Eronen, M. Koivisto, Vainio, Parikka - Hartikainen, Ruohomaa, Markus Granlund - Pakarinen, M. Aaltonen, H. Pesonen - Ruotsalainen, Kemppainen, Rajala - Ikonen, Tyrväinen, Suomi. Trenér: Jukka Jalonen.

Česko: Hrubec - Košťálek, T. Dvořák, Sklenička, Zámorský, M. Jandus, Němeček, Kučeřík - Tomášek, Špaček, Chlapík - M. Stránský, Radil, T. Zohorna - Hrabík, Kodýtek, Smejkal - Flek, Černoch, O. Beránek. Trenér: Kari Jalonen.

