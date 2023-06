Citizens vyhráli Ligu mistrů a mají treble!

Fotbalisté Manchesteru City poprvé vyhráli elitní Ligu mistrů.

Ve finále v Istanbulu zdolali „Citizens“ Inter Milán 1:0 gólem Rodriho z 68. minuty. Favorizovaní svěřenci trenéra Pepa Guardioly po triumfech v anglické lize a Anglickém poháru v této sezoně zkompletovali treble. Dokázali jako osmý evropský klub v historii a první od Bayernu Mnichov v roce 2020.

Španěl Guardiola jako čtvrtý kouč ovládl Ligu mistrů potřetí. Navázal na výhry s Barcelonou v letech 2011 a 2009, kdy Katalánce rovněž dovedl k treble. Žádný jiný kouč před ním to se dvěma různými kluby nedokázal.

Inter v Istanbulu nevyužil šanci na čtvrté vítězství v Champions League.

„Neuvěřitelné, nenacházím slova. Byl to vyrovnaný zápas, jsme šťastní, že jsme vyhráli. Víme, že každý mluvil o treble. Byli jsme pod tlakem, ale tohle mužstvo je postaveno tak, aby zvládalo tlak tím nejlepším možným způsobem,“ řekl kapitán a záložník manchesterského týmu Ilkay Gündogan.

Hráči City v úvodu na Atatürkově stadionu působili nervózně a často chybovali, přesto měli více šancí. Bernardo Silva minul branku, Haalandovu střelu z úhlu vyrazil Onana. Gólman Interu, který v tomto ročníku Ligy mistrů z dvanácti zápasů udržel osmkrát čisté konto, si poradil také s pokusem De Bruyneho.

Situace před vítěznou brankou. Rodri se dostává k odraženém u míči a střílí. | zdroj: Profimedia

Klíčový belgický záložník musel ve 36. minutě vystřídat kvůli svalovému zranění.

Po změně stran se obraz hry příliš nezměnil a anglické mužstvo neúspěšně dobývalo pevnou obranu „Nerazzurri“, kteří v podzimní skupině dvakrát porazili Viktorii Plzeň. Inter mohl otevřít skóre v 58. minutě po velké chybě Akanjiho, ale Martínez zblízka brankáře Edersona nepřekonal.

Manchester City rozhodl finále v 68. minutě. K odraženému míči se v pokutovém území dostal volný Rodri a španělský středopolař zakončil přesnou střelou k tyči.

Třetí celek uplynulé sezony italské ligy mohl brzy vyrovnat. Dimarco však hlavičkoval do břevna a z dorážky trefil střídajícího spoluhráče Lukakua. Pojistku City nepřidal ani další náhradník Foden, jenž tváří v tvář nechal vyniknout Onanu.

V závěru si Inter vytvořil tlak a sahal po vyrovnání. Ederson ale v 89. minutě famózně zlikvidoval Lukakovu hlavičku z bezprostřední blízkosti. V závěru nastavení pak ještě brazilský brankář vychytal náhradníka Gosense.

„Je to splněný sen. Všichni naši fanoušci čekali tak dlouho, zasloužili si to stejně jako my. V posledních letech jsme byli blízko. Nebylo to dnes snadné. Soupeř měl výbornou obranu i protiútoky. Nechali jsme na hřišti všechno,“ pravil po zápase střelec Rodri.