Čtvrteční soupeř pražské Slavie získal po deseti letech skotský titul

Fotbalisté Glasgow Rangers nastoupí do dvojzápasu osmifinále Evropské ligy proti pražské Slavii jako čerství skotští mistři. První titul z domácí soutěže od sezony 2010/11 získali po nedělní remíze městského rivala a obhájce titulu Celticu 0:0 na hřišti Dundee.

Svěřenci bývalé hvězdy Liverpoolu Stevena Gerrarda procházejí domácí soutěží naprosto suverénně a s velkým předstihem ukončili devítileté kralování Celticu. Rangers během 32 zápasů ani jednou neprohráli, nastříleli 77 branek a jen devětkrát inkasovali. Šest kol před koncem mají na městského rivala nedostižný náskok 20 bodů.

„Jezdci“ získali 55. skotský titul v historii a první od roku 2012, kdy byli kvůli dluhům přeřazeni až do čtvrté ligy. Další trofej stále mohou přidat v Evropské lize. První osmifinálový duel s pražskou Slavií je na programu ve čtvrtek v Edenu.

„Zažili jsme neuvěřitelnou cestu, zasloužíme si ji. Bylo to týmové a společné úsilí. Je to kolosální úspěch a jsem nesmírně hrdý, že jsem toho součástí jako trenér. Nedokázal bych to bez všech, kteří mě podpořili, takže bych jim za to rád poděkoval,“ citoval klubový web Gerrarda, pro něhož jde o první trofej v trenérské kariéře.

„Je velmi těžké to teď vyjádřit slovy. Jsem na emocionálním vrcholu. Byla to cesta, která ještě neskončila. Přijde toho víc. Po každé výhře je to pro mě o tom, co bude následovat. Především jsem hrozně pyšný na hráče. Jsou to ti nejdůležitější lidé v klubu,“ uvedl Gerrard.

„Nejsou ale tak důležití jako fanoušci. Ti tvoří tenhle klub a titul patří jim. Zažili jsme pády a jednu dobu jsme byli opravdu dole, ale teď jsme neuvěřitelně na výši,“ připomněl čtyřicetiletý Angličan rok 2012, kdy byl slavný celek kvůli finančním problémům přeřazen do čtvrté ligy a mezi elitu se vrátil o čtyři roky později.

Rangers nyní zaměří pozornost na Evropskou ligu. „Chci v ní postoupit mezi posledních osm týmů. To je naše další výzva a plně se na ni soustředíme,“ řekl někdejší záložník Liverpoolu, Los Angeles Galaxy a anglické reprezentace.