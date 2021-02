Slavia remizovala, Prymula prohrál

Zatímco fotbalisté Slavie uhráli doma s Leicesterem bezbrankovou remízu, bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula kvůli účasti přišel o funkci poradce předsedy vlády.

Fotbalisté pražské Slavie remizovali doma v úvodním utkání vyřazovací fáze Evropské ligy s Leicesterem bez branek. Český šampion sehrál s anglickým mistrem z roku 2016 a aktuálně třetím týmem Premier League vyrovnaný zápas a před venkovní odvetou za týden udržel reálnou šanci na postup do osmifinále.

Babiš ukončil s Prymulou spolupráci

Kvůli opatřením proti koronaviru stále nesmějí do hledišť fanoušci, pražský klub ale mohl na utkání pozvat několik stovek hostů s negativním testem na covid-19. Byl mezi nimi i bývalý ministr zdravotnictví a poradce předsedy vlády Roman Prymula, který se přitom týž den nechal slyšet, že by byl v současné situaci pro krátkodobá tvrdá opatření v zemi.

Premiér Andrej Babiš (ANO) Prymulovu účast na fotbale označil za papalášství a ukončil s ním spolupráci. „Pan Prymula je velký odborník na epidemie, sociální inteligenci ale postrádá. Tohle je prostě opět špatně, vůči fotbalovým fanouškům, kteří nemůžou na stadion, i lidem, po kterých teď chceme, aby byli hlavně doma,“ vysvětlil Babiš.

„Ano, byl jsem s dvě hodiny starým negativním testem a respirátorem na legálním fotbalovém zápase s povolenou návštěvou diváků,“ sdělil Prymula ČTK. „Podotýkám, že jsem letos neměl žádnou dovolenou, natož zahraniční. Zdá se, že já smím být pouze doma,“ dodal.

Podle snímků ze zápasu byli v hledišti kromě Prymuly například prezidentův kancléř Vratislav Mynář, europoslanec Alexandr Vondra (ODS) nebo ředitel České televize Petr Dvořák a tenistka Petra Kvitová. Diváci na sobě měli respirátory, seděli ale blízko sebe.

Slavia má šanci na postup do osmifinále EL

Slávisté v pohárech hrají jarní část podruhé za poslední tři sezony. Předloni došli v Evropské lize do čtvrtfinále, kde po porážkách 0:1 a 3:4 vypadli s jiným anglickým týmem Chelsea. Pohárovým maximem posledního českého zástupce v soutěži je účast v semifinále Poháru UEFA z roku 1996.

Trenér Slavie Trpišovský nakonec vsadil na pozici stopera na Zimu a zimní navrátilec Deli začal jen na lavičce. Jinak Pražané nastoupili v očekávané sestavě. Také Leicester nasadil předpokládanou zahajovací jedenáctku i s největšími hvězdami Vardym, Maddisonem či Tielemansem.

Hosté, kteří prohráli jediný z předchozích 14 soutěžních zápasů a o víkendu v Premier League porazili obhájce titulu Liverpool 3:1, zahrozili jako první. Hned na začátku druhé minuty vystřelil Albrighton a míč prošel kousek vedle tyče. Chvíli nato se na opačné straně dostal po rohovém kopu na zadní tyči do dobré pozice Kúdela, ale špatně trefil balon a minul.

V dresu Leicesteru byl nejnebezpečnější Barnes, který zastínil nejlepšího střelce Vardyho. Po čtvrthodině postupoval z úhlu sám na Koláře, ale domácí brankář stihl zasáhnout.

Poté k Barnesovi propadl odražený míč a křídelník vypálil kousek vedle. Na druhé straně na zadní tyči minul Bah. Už ve 30. minutě musel kvůli zranění střídat domácí Holeš, kterého nahradil Hromada.

Po přestávce začal vedoucí celek české ligy náporem. V 59. minutě napřáhl Stanciu a brankář Schmeichel vytáhl míč nad břevno. Vardymu zápas nevyšel a už v 64. minutě střídal.

Závěr utkání se už nesl v opatrném duchu a bez šancí. Pražané protáhli soutěžní neporazitelnost na 11 utkání a doma, kde v základní skupině ovládli všechny tři duely, neprohráli v pohárech popáté za sebou.

Slávisté, kteří do Evropské ligy přešli po vyřazení v závěrečném předkole Ligy mistrů, si dosud v této sezoně evropských pohárů vydělali 11,2 milionu eur (asi 290 milionů korun). Lídr české ligy navíc ještě dostane prémii zhruba 30 milionů korun za desetiletý klubový koeficient a další finance může získat v případě postupu ve vyřazovací části.

"Remíza je spravedlivá. Nicméně převládá zklamání, protože ve druhém poločase jsme měli tlak, ze kterého se dal vytěžit vítězný gól," uvedl obránce Zima. "Slavia je silný tým, který dominuje české lize a v průměru dávají kolem tří branek na zápas. My jsme ji dokázali udržet na uzdě, naše obrana fungovala výborně. Udrželi jsme čisté konto, myslím, že je to dobrý výsledek do odvety. Jsme víceméně spokojeni," podotkl trenér Leicesteru Brendan Rodgers.