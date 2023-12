David Krejčí se rozhodl ukončit hokejovou kariéru, šampionát v Praze bude bez něj

Hokejový útočník David Krejčí se ve 37 letech rozhodl ze zdravotních důvodů definitivně ukončit aktivní kariéru. Vítěz Stanleyova poháru z roku 2011 v dresu Bostonu v této sezoně nikde nehrál. V létě uvedl, že uvažuje o pozdějším návratu na led, aby se mohl případně představit na květnovém mistrovství světa v Praze.

„David došel k tomuto názoru po konzultaci s lékařem, jelikož ho zranění v dolní polovině těla limitují natolik, že se nemůže dostat do pořádného tréninku a zátěže,“ uvedla v prohlášení agentura GMG Hockey, která ho zastupuje. Krejčí se ke svému rozhodnutí vyjádří na on-line tiskové konferenci v příštím týdnu.

Odchovanec Olomouce v srpnu ohlásil odchod z NHL, v níž odehrál 16 sezon za Boston. Lákal ho ale start na domácím MS a zvažoval, že by hrál v Evropě. Sezonu 2021/22 strávil v extralize v dresu Olomouce.

Za agenturu GMG Hockey bychom Vám chtěli oznámit, že se náš klient David Krejčí rozhodl dnešním dnem ve svých sedmatřiceti letech ukončit svoji hráčskou kariéru ze zdravotních důvodů. 1/4 pic.twitter.com/ujLAbU0bC3 — GMG Hockey (@gmghockey) December 1, 2023

„Mistrovství v Praze mě láká. Na druhou stranu převažují i jiné věci. Zranění, zdraví. Všechno to mám na váze a je to nahoru, dolů. Uvidíme,“ řekl Krejčí na červnovém slavnostním vyhlášení Zlaté hokejky s tím, že zvažuje několik variant. „Myslím si, že na 99 procent nikde nezačnu sezonu. V NHL, v Čechách, v Evropě, nikde. Jestli mi potrvá rozhodnout se do Vánoc, tak to bude trvat do Vánoc,“ uvedl.

Reprezentační trenér Radim Rulík s možností, že už se Krejčí k hokeji nevrátí, počítal. „Myslel jsem si, že začne hrát, zároveň jsem od Tomáše Plekance věděl, že řeší zdravotní komplikace. Což bylo v době minulého reprezentačního srazu při Karjale. Od té chvíle jsem byl připravený na obě varianty. Musíme chápat, že v jeho věku je zdraví zásadní otázka. Po psychické stránce chuť pokračovat určitě měl, ale pokud ho problémy se zdravím limitují natolik, že se do toho nemůže opřít, jak by potřeboval, chápu jeho rozhodnutí,“ řekl Rulík serveru iSport.cz.

Spekulovalo se o tom, že by Krejčí mohl v Česku hrát za Olomouc, Třinec nebo Pardubice. Nakonec už se ale ani v extralize neobjeví. V NHL odehrál 1032 zápasů s bilancí 231 branek a 555 asistencí. Dalších 160 utkání absolvoval v play off, kde nastřílel 43 gólů a přidal 85 asistencí. S Bostonem rodák ze Šternberka vedle zisku Stanleyova poháru ještě dvakrát postoupil do finále.

V dresu národního týmu Krejčí získal dvakrát bronz na mistrovství světa, třikrát se představil na olympijských hrách.