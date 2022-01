Djoković v tom není sám: Renata Voráčová si v Austrálii nezahraje

Česká tenistka Renata Voráčová se dostala v Austrálii do stejného problému jako Srb Novak Djokovič. Aktuálně 81. deblistka světa sice tento týden hrála v Melbourne turnaj, ale po přehodnocení zdravotní výjimky z očkování proti koronaviru bylo její vízum zrušeno a je ve stejném karanténním hotelu jako první hráč světa. Rozhodla se odletět domů a nebude hrát Australian Open, které začne 17. ledna.

Vstup do Austrálie je nyní podmíněn očkováním proti koronaviru, či na základě zdravotní výjimky. „Splnila jsem všechno, co požadovali. Nedávali výjimku jen tak někomu. Tennis Australia tvrdil, že prodělaný covid v uplynulých šesti měsících stačí. Možná nás uvedli v omyl, což je nepříjemné. Chtěla jsem se soustředit na tenis, a ne na víza, na karanténu. Je zvláštní, že jsem tu týden strávila, odehrála zápas... a pak si pro mě přišli,“ řekla Voráčová deníku Sport.

„Můžeme potvrdit, že česká tenistka Renata Voráčová je ve stejné detenci jako Djokovič, spolu s několika dalšími tenisty. Náš generální konzulát v Sydney situaci nyní řeší a s tenistkou je ve spojení,“ sdělilo české ministerstvo zahraničních věcí. „Rozhodla se z důvodu omezené možnosti trénování další účast na turnaji vzdát a z Austrálie odcestovat. Naše zastupitelské úřady v Austrálii jí jsou nápomocny při vyřizování formalit k opuštění země.“

Osmatřicetiletá Voráčová na rozdíl od Djokoviče po příletu kontrolou prošla a ve středu hrála na turnaji WTA v Melbourne. S Polkou Katarzynou Piterovou prohrály v 1. kole s nizozemsko-australským párem Lesley Pattinamaová Kerkhoveová, Arina Rodionovová 2:6 a 4:6.

Televize ABC s odvoláním na nejmenovaný vládní zdroj uvedla, že Voráčovou ve čtvrtek zadržela pohraniční služba a umístila ji do Park Hotelu v melbournské čtvrti Carlton.

Vízum do země Voráčová dostala na základě výjimky z očkování, že v posledních šesti měsících prodělala covid-19. „Podle našich informací prokázala bezinfekčnost způsobem opravňujícím k účasti na turnaji. Dokonce již odehrála jeden zápas. Z tohoto důvodu jsme podali prostřednictvím velvyslanectví v Canbeře u australských orgánů protestní nótu a žádáme je o vysvětlení situace,“ dodalo ministerstvo prostřednictvím Anety Kovářové z odboru komunikace.

Deník Herald Sun napsal, že australský tenisový svaz nejspíše hráče v prosinci mylně informoval, že pro udělení výjimky z očkování stačí potvrzení o prodělaném covidu za posledního půl roku. Federální vláda ale v pokynech z listopadu uvádí, že prodělání nemoci neznamená automaticky volný vstup do země bez karantény. Svaz informace listu popřel.

Djokovič po středeční anabázi na letišti v Melbourne, kde mu místní úřady zrušily víza a zapověděly vstup do Austrálie, v karanténním hotelu čeká na verdikt soudu, u něhož se pomocí svých právníků domáhá zvrácení rozhodnutí pohraniční služby. Soud projednávání jeho případu odročil na pondělí 10. ledna.

Dvacetinásobný grandslamový šampion se dnes poprvé od příletu do Austrálie ozval fanouškům na instagramu a poděkoval za podporu rodině i všem dobrým lidem.

Voráčová: Očkování jsem po minulé sezoně nestihla, chytila jsem covid

Bývalou semifinalistku Wimbledonu ve čtyřhře Voráčovou v Melbourne i vyslýchali, a to vše nejspíše kvůli Djokovičovi. Přesto tenistka prvnímu hráči světa přeje, aby u soudu uspěl. „Nevím, jestli to tak můžu natvrdo říct, ale myslím si, že to tak bude. Nechápu, proč za mnou jinak po týdnu přišli a oznámili: Hele, co platilo, už neplatí,“ uvedla Voráčová v rozhovoru pro deník Sport a Mf DNES s tím, že zřejmě doplatila na rozruch způsobený kauzou srbské hvězdy. Djokovič odmítá očkování, dostal výjimku, ale po středečním příletu a problému s vízy je zavřený na stejném hotelu.

Osmatřicetiletá Voráčková přitom v Austrálii strávila volně týden. Po příletu do Melbourne prošla relativně hladce vstupní kontrolou. „Dokumenty mi pečlivě prohlíželi všude, ale nedělali z toho nějaké haló. Federální úředníci mě pustili hned. Zdržela jsem se u kontroly úředníků státu Victoria, kteří moje papíry kamsi posílali. Ale pak mi vstup do země bez problémů potvrdili,“ popsala vítězka jedenácti deblových turnajů WTA.

Ve středu odehrála zápas čtyřhry, ale o den později ji zadržela pohraniční služba a umístila do karantény Park Hotelu v melbournské čtvrti Carlton. Pro Voráčovou si přišli na hotel a musela i na výslech, kde strávila několik hodin. „Až do noci,“ podotkla. „Nemůžu říct, že by na mě byli nějak zlí, ale nebyla jsem připravená na způsob, jakým se všechno odehrálo. Připadala jsem si jako ve filmu a příjemně mi ani trochu nebylo.“

Vítězka juniorské čtyřhry na Roland Garros 2001 žádala o výjimku z očkování na základě faktu, že v prosinci covid-19 prodělala. „Před Vánoci. Plus jsem měla nějaké zdravotní indikace. Takže jsem splňovala kritéria stanovená australským svazem,“ uvedla tenistka.

Očkování se podle svých slov nebrání. „Neměla jsem čas. Plánovala jsem to na týdny po sezoně a bohužel jsem v tu dobu chytila covid. A už nebyl prostor na očkování, protože jsem další týden měla letět do Austrálie. Nejsem jako Djokovič úplně proti očkování,“ řekla.

Prošla zdravotní prohlídkou, dostává jídlo a nesmí opustit pokoj. „Je to lepší ubytovna. Žádná tragédie, žádná hitparáda,“ popsala karanténní hotel. Hlídači stojí na chodbě a prý i pod zavřeným oknem. „Což mě docela pobavilo. Jestli si mysleli, že skočím a uteču... Nevím.“

Djokovič chce za pomoci právníků zvrátit zákaz vstupu, Voráčová věc podobně řešit nebude. „Není jisté, že bych vízum dostala. Musela bych požádat o jiná víza a týden čekat zavřená v hotelu. I kdybych uspěla, čekal by mě po dvou dnech zápas, což mi nedává moc smysl,“ řekla hráčka, která předloni založila ve Hvozdné nedaleko Zlína s trenérem Liborem Šubertem vlastní akademii.

Voráčová doufá, že Djokovič v pondělí u soudu uspěje, i když právě kvůli němu musí sama odletět. „Jsme sportovci, přijeli jsme hrát tenis a neřešíme zdejší zákulisní spory. Přečetli jsme si pravidla, splnili jsme podmínky, po zdlouhavém procesu jsme dostali výjimku. A tak nevidím důvod, proč bychom měli sedět zavření v hotelu. To mi připadá smutné,“ uvedla.