EKL: Slavia zvítězila v Istanbulu, Sparta prohrála doma s Partizanem

Fotbalisté pražské Slavie v úvodním utkání vyřazovací fáze Evropské konferenční ligy zvítězili v Istanbulu nad Fenerbahce 3:2 a přiblížili se k postupu. Sparta potvrdila, že se jí proti srbským soupeřům v evropských pohárech nedaří, a podlehla Partizanu Bělehrad 0:1.

Fotbalisté Slavie zvítězili v Istanbulu 3:2 a přiblížili se k postupu

Českého mistra poslal těsně před pauzou do vedení Ibrahim Traoré, v 58. minutě srovnal Dimitris Pelkas, ale mezi 62. a 64. minutou se za hosty trefili Oscar Dorley a střídající Ondřej Lingr. V závěru snížil Ferdi Kadioglu.

Slávistům v Istanbulu scházel nemocný hlavní trenér Jindřich Trpišovský, kterého zastoupil asistent Jaroslav Köstl. Šestému celku turecké ligy chyběl zraněný český obránce Filip Novák. Odveta se hraje za týden v Edenu, Pražanům k postupu stačí i remíza.

Český tým porazil tureckého soupeře v pohárech po 11 zápasech. Slavia v šestém venkovním utkání na evropské scéně v této sezoně poprvé zvítězila a dál může pomýšlet na to, že naváže na dvě čtvrtfinálové účasti v Evropské lize z let 2019 a 2021. Pohárovým maximem Pražanů je semifinále z roku 1996. Fenerbahce došlo nejdále v sezoně 2012/13, kdy na cestě do semifinále Evropské ligy vyřadilo i Plzeň.

Při absencích zraněného Masopusta a karetně potrestaného Baha nakonec hrál na pravém kraji slávistické obrany netradičně ofenzivní univerzál Schranz. Útočníci Krmenčík s Teclem začali na lavičce a na hrotu nastoupila jedna ze zimních posil Pražanů Sor.

V takticky svázaném začátku jako první zahrozili domácí, Valencia ale v dobré pozici po úniku ještě zbytečně hledal spoluhráče. Od té doby ale měli v první půli navrch Pražané. V 18. minutě si na dlouhý nákop naběhl Sor, obešel obránce a dostal se až do vápna, z dobré pozice však vysoko přestřelil. Chvíli nato se zbavil ve vápně soupeře Holeš, první střelou trefil gólmana Bayindira a z dorážky těsně minul.

Slavia stále více kontrolovala průběh a těsně před pauzou otevřela skóre. Po dlouhém obléhání domácího vápna skončil Plavšičův střílený centr na tyč a pohotový Traoré doklepl míč do sítě. Třiatřicetiletý defenzivní záložník z Pobřeží slonoviny skóroval poprvé od konce září. Fanoušci Fenerbahce, kteří zaplnili padesátitisícový stadion v asijské části Istanbulu zhruba z poloviny, vyprovázeli domácí do kabin ohlušujícím pískotem.

Po změně stran si červenobílí oddychli, že po Ousouově nepovedené malé domů italský rozhodčí neposoudil zákrok Kačaraby na Valenciu jako faul. V 54. minutě měli hosté štěstí, když po přihrávce od Pelkase napálil Valencia tyč.

Za další čtyři minuty už historicky nejúspěšnější turecký klub, který ale získal poslední domácí titul už před osmi lety, srovnal. Kadioglu se protáhl kolem Lingra, nahrál pod sebe a Pelkas přízemní střelou na zadní tyč překonal Mandouse.

Slávisté si ale hned za další čtyři minuty vzali vedení zpět. Pražané po nakrátko rozehrané standardce dlouho kombinovali, domácí Szalai odvrátil kolmici na Sora jen do strany a Oscar z hranice vápna pohotově poslal míč do odkryté branky, kde scházel gólman Bayindir. Liberijský záložník se dočkal premiérové trefy v pohárech a prosadil při svém prvním letošním soutěžním startu. V lize v úvodním třech jarních kolech nehrál kvůli trestu za vyloučení.

Hned za necelé dvě minuty nabídlo Fenerbahce hostům třetí gól. Po velké chybě v domácí defenzivě přistrčil Sor balon na nabíhajícího Lingra a aktuálně nejlepší střelec Pražanů v ligové sezoně se z úniku nemýlil, byť Bayindir míč lehce tečoval nohou. Fenerbahce ještě v závěru dokázalo snížit. V 83. minutě po nakrátko rozehraném rohu napřáhl za vápnem Kadioglu a balon po Olayinkově teči skončil za Mandousem.

Fotbalisté Sparty podlehli doma v úvodním duelu 2. kola EKL Partizanu 0:1

Fotbalisté pražské Sparty podlehli doma v úvodním duelu 2. kola Evropské konferenční ligy Partizanu Bělehrad 0:1. V 78. minutě rozhodl Queensy Menig. Odveta na hřišti aktuálního lídra srbské ligy je na programu za týden.

Sparta potvrdila, že se jí proti srbským soupeřům v evropských pohárech nedaří, z posledních šesti zápasů je porazila v jediném a pětkrát s nimi prohrála. Partizan na čtvrtý pokus v pohárech na hřišti českého týmu po předchozích třech porážkách premiérově zvítězil.

Domácí trenér Pavel Vrba poslal do utkání hned čtyři teenagery. Suchomel, který nahradil na pravém kraji obrany vykartovaného Wiesnera, si odbyl debut v evropských pohárech. Stoperskou dvojici s Čelůstkou vytvořil Vitík a v záloze nechyběli ani Karabec s Hložkem. Na hrotu útoku nastoupil jednadvacetiletý Čvančara.

Sparta si odbyla debut v EKL, kam se kvalifikovala po podzimním třetím místě ve skupině Evropské ligy. Naopak celek ze srbské metropole zvládl tři předkola EKL a v hlavní fázi soutěže skončil druhý. Letenští se v jarní části evropských pohárů představili po pěti letech, „Černobílí“ po čtyřech.

První vzájemný souboj v pohárech od března 1966 začal velmi svižně. Už ve čtvrté minutě vyzkoušel Markovič zpoza vápna pozornost gólmana Holce. O chvíli později ho neprostřelil ani Menig. Na druhé straně brankář Popovič vytáhl Hanckovu skákavou hlavičku. Poté se slovenský obránce probil do šestnáctky, ale Karabec Popoviče neprostřelil. V 15. minutě Karabcův kroucený přímý volný kop skončil těsně vedle.

To byla na dlouhou dobu poslední větší šance, jelikož od té doby se hrálo především ve středu hřiště. Více na míči byli domácí, ale obrana Partizanu zastavila veškeré jejich útočné snahy.

V 78. nečekaně udeřili „Černobílí“. Zdjelar výstavním dalekonosným centrem našel Meniga, který přehodil vyběhnutého Holce. Pro sparťany mohlo být ještě hůře. Střídající Milovanovič přiťukl míč Jojičovi, ale srbský záložník tváří v tvář domácímu brankáři neuspěl. V nastavení mohli srovnat po rohovém kopu Panák s Pavelkou, ale na zadní tyči na balon nedosáhli.

Zápas navštívilo kvůli omezením proti šíření koronaviru pouze 1000 diváků, jelikož Sparta neobdržela výjimku k polovičnímu naplnění stadionu. Srbský celek přijelo podpořit několik desítek fanoušků.

Utkání navštívila i delegace Unie evropských fotbalových asociací (UEFA) v čele s předsedou Aleksanderem Čeferinem, která dnes v Praze jednala s šéfem Fotbalové asociace ČR Petrem Fouskem.