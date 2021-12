Do play off Evropské konferenční ligy postupuje Sparta a Slavia, Jablonec končí

Fotbalisté Sparty sice do vyřazovací fáze Evropské ligy nepostoupili, ale dnešním vítězným duelem s Bröndby si zajistili postup do play off Evropské konferenční ligy, stejně jako Slavia remízou s Unionem Berlín. V konferenční lize naopak skončil Jablonec, který prohrál s Kluží a ze skupiny nepostoupil.

Fotbalisté Sparty porazili Bröndby 2:0 a postoupili do únorového play off EKL Fotbalisté Sparty porazili v závěrečném 6. kole skupiny Evropské ligy kodaňské Bröndby 2:0 a třetím místem si zajistili start v únorovém play off nově vzniklé Evropské konferenční ligy. Pražané se ve vyřazovací fázi pohárů představí poprvé od sezony 2016/17, kdy v úvodním kole play off Evropské ligy vypadli s Rostovem. Letenští rozhodli o výhře nad obhájcem dánského titulu, s nímž v úvodním vzájemném duelu v Kodani remizovali 0:0, na přelomu poločasů. Nejprve se trefil Dávid Hancko a po něm Adam Hložek. Od 57. minuty dohrávali domácí bez vyloučeného obránce Tomáše Wiesnera, ale za 18 minut skončil duel i pro záložníka hostů Anise Ben Slimaneho. Soupeř Sparty v Evropské konferenční lize vzejde z pondělního losu. První zápas vyřazovací části soutěže je na programu 17. února, odveta o týden později. Český tým porazil dánského soupeře v evropských pohárech po čtyřech utkáních. Pražané zvítězili v Evropské lize po třech porážkách. Bröndby ve čtvrtém pohárovém duelu s českými týmy poprvé podlehlo a inkasovalo a ve skupině skončilo poslední bez výhry. Venku v evropských pohárech prohrálo poosmé za sebou. Utkání 6. kola skupiny A fotbalové Evropské ligy:

Sparta Praha - Bröndby Kodaň 2:0 (1:0)

Branky: 43. Hancko, 49. Hložek. Rozhodčí: Pawson - Betts, Hussin - Bankes (video, všichni Angl.). ŽK: Wiesner, Pulkrab, Souček - Ben Slimane, Riveros, Maxsö, Singh. ČK: 57. Wiesner - 75. Ben Slimane. Diváci: 976 (omezený počet).

Sestavy:

Sparta: Holec - Wiesner, Panák, Ladislav Krejčí II, Hancko - Pešek (69. Ladislav Krejčí I), Pavelka, Souček, Hložek, Haraslín (86. Minčev) - Pulkrab (60. Vindheim). Trenér: Vrba.

Bröndby: Hermansen - Heggheim (46. Greve), Maxsö, Rosted - Mensah, Frendrup, Radoševič (61. Cappis), Ben Slimane, Riveros (61. Bruus) - Hedlund (70. Singh), Uhre (80. Kvistgaarden). Trenér: Frederiksen. Slavia remizovala v Berlíně 1:1 a v EKL postoupila do jarní části Fotbalisté pražské Slavie v závěrečném šestém utkání skupiny Evropské konferenční ligy remizovali v Berlíně s Unionem 1:1. Český šampion v přímém souboji o postup udržel druhé místo v tabulce a zahraje si jarní vyřazovací část. V mrazivém počasí na Olympijském stadionu poslal hosty v 50. minutě do vedení Ivan Schranz, v 64. minutě vyrovnal domácí Max Kruse. Gól slávisty Ivana Schranze na 1:0 | zdroj: Profimedia Slávisté si díky remíze o bod před Unionem udrželi druhé místo ve skupině za vítězným Feyenoordem Rotterdam. Český šampion postoupil do jarní fáze pohárů potřetí z posledních čtyř sezon. Svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského doplnili pražského rivala Spartu, která do úvodního kola vyřazovacích bojů Evropské konferenční ligy přešla coby třetí tým ze skupiny Evropské ligy. Losovat se bude v pondělí v sídle UEFA v Nyonu. Berlínský celek hraje domácí duely v pohárech v azylu na Olympijském stadionu, kde sídlí městský rival Hertha. Kvůli opatřením proti koronaviru mohlo dnes do hlediště jen pět tisíc diváků, z toho 250 hostujících fanoušků. Utkání 6. kola skupiny E fotbalové Evropské konferenční ligy:

Union Berlín - Slavia Praha 1:1 (0:0)

Branky: 64. Kruse - 50. Schranz. Rozhodčí: Obrenovič - Praprotnik, Kordež (všichni Slovin.). ŽK: Becker, Awoniyi - Bah, Ousou, Mandous. Diváci: 5000 (omezený počet).

Sestavy:

Union: Ronnow - Knoche, Baumgartl (84. Öztunali), Friedrich - Trimmel (69. Ryerson), Becker (74. Voglsammer), Khedira (69. Haraguči), Prömel, Giesselmann - Awoniyi (69. Behrens), Kruse. Trenér: Fischer.

Slavia: Mandous - Masopust, Ousou, Kačaraba - Bah (74. Ekpai), Samek (79. Traoré), Holeš, Lingr (74. Stanciu), Oscar - Schranz, Olayinka (88. Plavšič). Trenér: Trpišovský. Jablonec v Kluži prohrál 0:2 a ze skupiny EKL nepostoupil Fotbalisté Jablonce na závěr skupiny Evropské konferenční ligy prohráli v Kluži 0:2 a nepostoupili do vyřazovací fáze. Utkání šestého kola gólově otevřel v poslední minutě prvního poločasu Gabriel Debeljuh a chorvatský útočník skóroval také v 82. minutě. Svěřenci trenéra Petra Rady ve skupině D skončili třetí se ztrátou jednoho bodu na Randers. Dánskému týmu k udržení druhého postupového místa stačila i porážka 0:1 na hřišti již jistého vítěze „déčka“ Alkmaaru. Čtvrtá Kluž poprvé v EKL naplno bodovala. Jablonečtí nenavázali na zářijový domácí triumf 1:0 nad rumunskými mistry, který tak zůstal jejich jedinou výhrou v hlavní fázi nové soutěže. K tomu Severočeši přidali tři body za remízy. Utkání 6. kola skupiny D fotbalové Evropské konferenční ligy:

CFR Kluž - FK Jablonec 2:0 (1:0)

Branky: 45. a 82. Debeljuh. Rozhodčí: Osmers - Schaal, Kempter (všichni Něm.). ŽK: Bordeianu, Alibec - Kubista, Surzyn.

Sestavy:

Kluž: Balgradean - Manea, Graovac, Burca, Camora - Boateng, Bordeianu (73. Rodríguez), Paun (72. Alibec) - Omrani (56. Costache), Debeljuh (86. Bouhenna), Deac (87. Stefan). Trenér: Petrescu.

