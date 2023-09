Evropské fotbalové poháry: Sparta, Slavia i Plzeň začaly výhrou

Fotbalisté Sparty, Slavie a Plzně vstoupili do evropských pohárů výhrou. V Evropské lize porazila Slavia v Ženevě Servette 2:0 a Sparta doma Aris Limassol 3:2. V Konferenční lize Plzeň zdolala doma Ballkani 1:0.

Fotbalisté Slavie zahájili Evropskou ligu výhrou v Ženevě nad Servette

Fotbalisté Slavie v úvodním kole skupiny G Evropské ligy zvítězili 2:0 na hřišti Servette Ženeva. Pražany poslal do vedení v 32. minutě Lukáš Masopust a v 59. minutě uzavřel skóre další stoper Igoh Ogbu. Červenobílí na rozdíl od minulé sezony zvládli vítězně vstup do skupinové fáze, loni v Evropské konferenční lize zahájili soutěž remízou 1:1 se Sivassporem.

Svěřence kouče Jindřicha Trpišovského čeká v dalším kole za dva týdny domácí duel se Šeriffem Tiraspol, který dnes na svém stadionu podlehl 1:2 AS Řím. Italští favorité přivítají Servette. První celky z každé skupiny projdou do osmifinále, druhé týmy v pořadí se v play off utkají o postup do stejné fáze s kluby z třetích příček v Lize mistrů. Týmy na třetím místě přejdou do nižší Evropské konferenční ligy.

Trenér Trpišovský i vzhledem k nedělnímu derby se Spartou sáhl k rotaci sestavy. Na lavičce zůstal Provod, jehož místo na levé straně zaujal debutující rumunský bek Dumitrescu. Poprvé v pohárech chyběl v zahajovací jedenáctce norský tvůrce hry Zafeiris. Na hrotu útoku nastoupil Nizozemec Van Buren. Pražané vsadili na rozdíl od soupeře k rozestavení se třemi stopery.

Zhruba hodinu před výkopem se v Ženevě spustil hustý déšť a ztížené podmínky měly vliv na kombinaci obou mužstev. Vinou řady nepřesností čekalo bezmála 20 tisíc diváků až do 32. minuty na první střelu na bránu, z níž padl i úvodní gól. Po Ševčíkově centru se míč odrazil k Masopustovi a ten ho z voleje poslal do sítě. Třicetiletý reprezentant, jenž dnes nastoupil na pozici pravého stopera, navázal na trefu ze závěrečného předkola proti Luhansku.

Krátce před pauzou skoro slavil zaplněný sektor hostujících fanoušků podruhé, táhlá Holešova rána zpoza vápna ale proletěla zhruba metr vedle tyče.

Domácí se v premiéře ve skupinové fázi evropských pohárů osmělili až po přestávce, do vyložené šance se ale nedostali. V 56. minutě neuspěl ani nejlepší střelec týmu Bedia, z nadějné pozice netrefil míč čistě. O tři minuty později naopak Zafeiris na přední tyči prodloužil Masopustův rohový kop a Ogbu hlavou nedal gólmanu Frickovi šanci. Nigerijský obránce vstřelil druhou branku za Slavii a první v pohárech.

Slávistický gólman Mandous musel poprvé zasahovat až v 69. minutě, kdy ukryl do rukavic Bellovu střelu z pravé strany. Ženevský celek se na závěrečný tlak nezmohl a na domácí půdě nevyhrál ani šestý soutěžní duel sezony. V 89. minutě mohl ještě navýšit skóre střídající Jurečka, který postupoval sám na Fricka, prudkou střelou ale jen olízl břevno. Stejný hráč v nastavení dokonce už obešel domácího gólmana, místo zakončení do poloodkryté brány ale zvolil nepřesnou přihrávku.

Slavia navázala na lednový přípravný dvojzápas v Portugalsku, kde zdolala Servette 3:0 a 1:0. Zároveň švýcarskému celku oplatila vyřazení z Poháru UEFA z roku 2001 při dosud jediném soutěžním střetnutí obou týmů (1:0 a 1:1).

Utkání 1. kola skupiny G fotbalové Evropské ligy:

Servette Ženeva - Slavia Praha 0:2 (0:1)

Branky: 32. Masopust, 59. Ogbu. Rozhodčí: Kruašvili - Varamišvili, Pipia (všichni Gruzie) - Pskit (video, Pol.). ŽK: Severin, Rouiller, Bedia - Oscar, Dumitrescu, Provod, Mandous. Diváci: 19 783.

Sestavy:

Servette: Frick - Bolla, Rouiller, Severin, Mazikou (84. Rodelin) - Stevanovič, Cognat, Douline (67. Ondoua), Kutesa (67. Guillemenot) - Antunes (81. Touati), Bedia (67. Crivelli). Trenér: Weiler.

Slavia: Mandous - Masopust, Holeš, Ogbu - Tomič (72. Jurásek), Ševčík (52. Zafeiris), Oscar, Dumitrescu (87. Jurečka) - Douděra (72. Provod), Wallem - Van Buren (52. Tijani). Trenér: Trpišovský.

Sparta porazila v Evropské lize Aris Limassol 3:2, dva góly dal Krejčí

Fotbalisté Sparty po obratu zvítězili doma v úvodním utkání skupiny Evropské ligy nad Arisem Limassol 3:2. Hosty poslal do vedení Alexandr Kokorin z penalty, brankami ve 20. a 25. minutě ale domácí kapitán Ladislav Krejčí otočil skóre. Triumf Pražanů v souboji úřadujících mistrů svých zemí stvrdil po změně stran další stoper Martin Vitík, v závěru snížil střídající Shavy Babicka.

Sparta neprohrála ani sedmé pohárové utkání s kyperským soupeřem, z toho pošesté vyhrála, a ideálně se naladila na nedělní ligové derby na hřišti městského rivala Slavie. Aris, který hraje hlavní fázi některého z pohárů poprvé, prohrál venku v evropských soutěžích čtvrtý z dosavadních pěti duelů.

Letenští se v dalším zápase Evropské ligy představí za dva týdny na stadionu Betisu Sevilla. Skupinu C doplňují Glasgow Rangers, kteří dnes v souběžně hraném utkání porazili doma španělský tým 1:0.

Sparťanští fanoušci ve 13. soutěžním utkání po sobě vyprodali Letnou (17 371 diváků). Dánský trenér Pražanů Brian Priske udělal oproti nedělní ligové výhře 5:0 nad Slováckem pět změn v sestavě, soutěžní debut v zahajovací jedenáctce Sparty si odbyl ekvádorský reprezentant Preciado.

Už po necelých třech minutách se Haraslín položil hlavou do Kuchtova centru, ale hostující brankář a kapitán Vaná si poradil. V deváté minutě Krejčí ve vápně trefil Brorssona a rozhodčí Brisard odpískal penaltu, kterou proměnil někdejší ruský reprezentant Kokorin. Další šanci si po rohovém kopu vypracoval Aris, jenže Bengtsson přestřelil.

Krejčí zaváhání nejprve napravil ve 20. minutě, kdy si naběhl na Kairinenův centr od rohového praporku a hlavou srovnal. O pět minut později dokonal český reprezentant obrat. Po Haraslínově dlouhém autovém vhazování stoper Arisu Uroševič pouze odvrátil míč ke Krejčímu, který prostřelil gólmana.

V 31. minutě odstoupil kvůli zranění záložník Kairinen, jehož nahradil Sadílek. Poté Laci zamířil pouze do boční sítě, Kuchta zase po chybné rozehrávce Vany přestřelil.

Úvod druhého poločasu nabídl opatrnou hru od obou týmů. Po hodině se po Sadílkově špatné rozehrávce nečekaně dostal k balonu na hranici vápna Bengtsson, jenže gólman Vindahl díky včasnému výběhu jeho pokus zastavil.

V 67. minutě přidali domácí pojistku. Po centru střídajícího Birmančeviče z rohu se míč s pomocí Olatunjiho dostal na zadní tyč, odkud přesně vypálil stoper Vitík. Sparta doma v této pohárové sezoně ve třech duelech nastřílela 10 branek.

Po dalším rohu hlavičkoval Krejčí, hattrick mu ale překazil Vaná. Následně Birmančevič připravil palebnou pozici pro Zeleného, ale hostující brankář vytáhl balon na roh. Letenští si závěr utkání zbytečně zkomplikovali, jelikož v 90. minutě ranou zpoza vápna snížil Babicka.

Sparta ale vedení udržela a doma vyhrála i čtvrtý pohárový duel nad některým z kyperských mužstev. Priskeho svěřenci ovládli páté soutěžní utkání v řadě a nastříleli v nich 17 branek.

Utkání 1. kola skupiny C fotbalové Evropské ligy:

Sparta Praha - Aris Limassol 3:2 (2:1)

Branky: 20. a 25. Krejčí, 67. Vitík - 11. Kokorin z pen., 90. Babicka. Rozhodčí: Brisard - Auger, Berthomieu - Wattellier (video, všichni Fr.). ŽK: Krejčí, Sörensen, Pavelka - Špilevskij (trenér), Kokorin. Diváci: 17 371.

Sestavy:

Sparta: Vindahl - Vitík, Sörensen, Krejčí - Preciado, Laci (78. Pavelka), Kairinen (31. Sadílek), Zelený - Kuchta (65. Karabec), Haraslín (65. Birmančevič) - Olatunji (78. Sejk). Trenér: Priske.

Limassol: Vaná - Boakye, Brorsson, Uroševič, Caju - Szöke (66. Brown), Struski - Mayambela (85. Moucketou-Moussounda), Kokorin (75. Stepiňski), Bengtsson (85. Montnor) - Gomis (66. Babicka). Trenér: Špilevskij.

Plzeňští na úvod Konferenční ligy doma udolali Ballkani 1:0 gólem Kalvacha

Fotbalisté Plzně zahájili premiérovou účast ve skupině Evropské konferenční ligy domácím vítězstvím 1:0 nad kosovským týmem Ballkani. O vydřené výhře favorizované Viktorie rozhodl Lukáš Kalvach v 73. minutě.

Svěřenci trenéra Miroslava Koubka protáhli vítěznou sérii na 11 soutěžních zápasů, v příštím utkání skupiny C se představí za dva týdny na hřišti Astany. Kazachstánské mužstvo dnes v Záhřebu prohrálo s Dinamem 1:5.

Plzeňští, kteří v letošním 2. předkole Konferenční ligy s problémy vyřadili jiný kosovský tým Dritu, se v úvodu nedostali do tempa ani tlaku. Poprvé zahrozili až ve 29. minutě, kdy Hranáčovu dalekonosnou ránu vyrazil gólman Kolici. Jeho spoluhráči ve zbytku poločasu dobře bránili a Viktorii nepustili do větších šancí.

Krátce po změně stran plzeňský Durosinmi v šestnáctce upadl po souboji s Halilim, ale rozhodčí Sylwestrzak po kontrole u videa k nevoli domácích penaltu nenařídil, protože odhalil ofsajd nigerijského útočníka.

Západočeši se dál trápili. Když už se dostali k šestnáctce kosovských mistrů, nedokázali přesně zakončit. Také rostla frustrace domácích s některými výroky polského sudího.

Plzeňští zlomili odpor Ballkani až v 73. minutě. Volný Kalvach napřáhl zpoza šestnáctky a tečovaná rána zapadla přesně do horního růžku. Osmadvacetiletý záložník vstřelil druhý soutěžní gól v sezoně.

Chvíli nato mohl po souhře s Durosinmim přidat pojistku střídající Traoré, ale přízemní ranou o kousek minul. V 83. minutě nevyrovnal Gripshi, který z dobré pozice zamířil těsně nad břevno. Staňkovu branku poté netrefil ani Zyba.

Viktoria těsný náskok udržela, v aktuálním ročníku doma ani v osmém soutěžním utkání neprohrála a pošesté za sebou zvítězila. Ballkani prohrál i třetí pohárový duel s českým soupeřem, loni ve skupině Konferenční ligy dvakrát podlehl pražské Slavii.