Úvodní zápasy 4. předkola evropských pohárů: Slavia a Plzeň zvítězily, Sparta prohrála

Ve 4. předkole Evropské ligy Sparta podlehla Dinamu Záhřeb na jeho hřišti 1:3 a Slavia doma porazila Zorje Luhansk 2:0. Plzeň v Evropské konferenční lize udolala v Kazachstánu Tobol Kostanaj 2:1.

Fotbalisté Sparty prohráli v Záhřebu s Dinamem 1:3 a jsou blízko konci v Evropské lize

Fotbalisté Sparty neudrželi vedení a v úvodním utkání závěrečného 4. předkola Evropské ligy prohráli na hřišti Dinama Záhřeb 1:3. Pražané jsou po vyřazení v kvalifikaci Ligy mistrů z minulého týdne blízko konci i v druhé pohárové soutěži, jistou mají minimálně účast v Evropské konferenční lize. Odveta s chorvatským celkem je na programu za týden.

Českého mistra na stadionu Maksimir poslal do vedení v 39. minutě z penalty Ladislav Krejčí, ale před koncem prvního poločasu srovnal Dario Špikič a po necelé hodině hry dokonal obrat Dino Perič. Vzápětí přidal třetí branku domácích Luka Ivanušec. Domácí trenér Sergej Jakirovič, který v pondělí nahradil odvolaného Igora Biščina, tak prožil vítěznou premiéru.

Sparta nezdolala Dinamo ani ve třetím soutěžním utkání, v sezoně 2008/09 s ním v prvním kole Poháru UEFA (dnešní EL) dvakrát remizovala, do skupiny ale díky tehdejšímu pravidlu o gólech vstřelených na hřišti soupeře postoupili Záhřebané.

Mužstva se do 4. předkola EL dostala po neúspěchu v kvalifikaci Ligy mistrů; Dinamo ve 2. předkole vyřadilo Astanu, ale poté v další fázi nestačilo na AEK Atény, zatímco Sparta neuspěla v dramatické domácí odvetě na penalty s FC Kodaň.

V brance Dinama už podle očekávání chyběl kapitán Livakovič, který je na odchodu do Fenerbahce Istanbul. Nahradil ho Nevistič, pro něhož to byl soutěžní debut v sezoně. Dánský trenér Sparty Priske postavil očekávanou sestavu, pouze na pozici hrotového útočníka překvapivě dostal přednost Olatunji na úkor Kuchty. Nigerijský hráč si připsal první start za Spartu v zahajovací jedenáctce.

Domácí zahrozili už po necelých dvou minutách, Petkovič přistrčil míč Baturinovi a jeho prudká rána zpoza vápna skončila na tyči. Poté se dlouho nic zajímavého nedělo, v 36. minutě ale Birmančevič nacentroval do vápna a Perič v souboji s Krejčím zahrál rukou. Po chvilce vstoupil do hry videorozhodčí a italský sudí Guida po zhlédnutí opakovaných záběrů nařídil pokutový kop. K němu se postavil Krejčí a sparťanský kapitán na rozdíl od penaltového rozstřelu s Kodaní nezaváhal.

Před koncem první půle ale hosté o vedení přišli. Kairinen ztratil na půlící čáře míč, Petkovič se vydal do rychlého protiútoku a Špikič zakončením na vzdálenější tyč překonal vyběhnutého Vindahla.

Zkraje druhého dějství se k balonu dostal v šestnáctce Olatunji, jenže obránce Moharramí jeho střelu zblokoval na roh. Na opačné straně zamířil Baturina před vápnem nad.

V 58. minutě vítěz posledních šesti ročníků chorvatské ligy otočil skóre. Vindahl zastavil hlavičku Petkoviče i dorážku Ivanušice, proti Peričovi byl ale už bezmocný. Za další tři minuty domácí udeřili potřetí. Ivanušec si vyměnil balon s Ljubičičem a přízemní střelou na vzdálenější tyč se nemýlil. V další šanci Ivanušec těsně minul, poté zakončil podobně i střídající Stojkovič.

V 79. minutě se na hranici malého vápna dostal míč ke zcela osamocenému Kuchtovi, ale jeho slabý pokus skončil v náruči Nevističe. Tečovaná střela dalšího příchozího sparťana z lavičky Laciho skončila vedle.

Sparta nedokázala zvítězit v pohárech posedmé za sebou a od sezony 2012/13 nevyhrála venku v předkolech pohárů 17 utkání v řadě. Dinamo doma v pohárech s českými týmy neprohrálo ani pátý zápas.

Úvodní utkání 4. předkola fotbalové Evropské ligy:

Dinamo Záhřeb - Sparta Praha 3:1 (1:1)

Branky: 44. Špikič, 58. Perič, 61. Ivanušec - 39. Krejčí z pen. Rozhodčí: Guida - Bindoni, Tegoni - Colombo (video, všichni It.). ŽK: Baturina - Laci.

Sestavy:

Dinamo: Nevistič - Moharramí, Ristovski, Perič (86. Šutalo), Ljubičič - Špikič (65. Emreli), Mišič, Baturina (65. Stojkovič), Bulat (75. Sučič), Ivanušec (86. Mychajličenko) - Petkovič. Trenér: Jakirovič.

Sparta: Vindahl - Sörensen, Panák, Krejčí - Wiesner, Kairinen, Sadílek (68. Laci), Zelený (82. Ryneš) - Birmančevič (68. Pešek), Haraslín (62. Minčev) - Olatunji (62. Kuchta). Trenér: Priske.

Fotbalisté Slavie dvěma góly v závěru udolali na úvod 4. předkola Evropské ligy Luhansk 2:0

Fotbalisté pražské Slavie v úvodním utkání závěrečného 4. předkola Evropské ligy udolali doma dvěma brankami v závěru Luhansk 2:0 a výrazně se přiblížili účasti ve skupinové fázi. Český vicemistr se proti třetímu celku minulé sezony ukrajinské nejvyšší soutěže dlouho trápil v koncovce, až v 81. minutě otevřel skóre střídající Muhamed Tijani a na začátku čtvrté minuty nastavení přidal pojistku Lukáš Masopust.

Slavia ve 4. předkole Evropské ligy porazila Luhansk 2:0 | zdroj: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Odveta je na programu za týden v polském Lublinu, kde má Zorja domácí pohárový azyl kvůli ruskému vojenskému útoku na Ukrajinu. Pokud by slávisté nadějně rozehrané dvojutkání nečekaně ztratili, přešli by do skupinové fáze méně kvalitní Evropské konferenční ligy. V hlavní fázi pohárů si červenobílí zahrají posedmé za sebou. Pražané navázali na dvě vítězství z předchozího předkola proti jinému ukrajinskému klubu Dnipru a ani v osmém soutěžním utkání v sezoně neprohráli.

Slávisté na znamení solidarity s Ukrajinou stejně jako proti Dnipru přišli na trávník ve žlutých trikách a hráči soupeře dokonce měli při nástupu kolem sebe omotané státní vlajky. Domácí fanoušci připomněli transparentem a zpěvem české hymny nedávné výročí začátku okupace vojsky Varšavské smlouvy.

Trenér Trpišovský už nemohl počítat s ofenzivním univerzálem Lingrem, jenž odešel do Feyenoordu Rotterdam. Slávistický kouč mírně překvapil a v úvodu nechal jen na lavičce nejlepšího střelce minulé ligové sezony Jurečku i dalšího útočníka Van Burena, místo nichž dostali v základní sestavě šanci Jurásek s Chytilem.

Pražané od úvodu naprosto dominovali, ale na rozdíl od domácího utkání s Dniprem (3:0) se jim v první půli z několika stoprocentních šancí nepovedlo otevřít skóre. V osmé minutě hlavičkoval po centru z rohu těsně vedle Masopust. V 26. minutě měl ještě větší možnost Schranz, jenž po propadlém míči postupoval sám na branku, ale Turbajevského nepřekonal a na dva góly proti Dnipru nenavázal.

V 27. minutě už Masopust po rohu zblízka hlavou s pomocí břevna dotlačil míč do sítě. Estonský sudí Tohver ale po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace ze záznamu usoudil, že Zafeiris prodloužil míč k autorovi branky rukou, a gól neuznal.

Červenobílí dál pohrdali velkými šancemi. Téměř vzápětí postupoval na branku Jurásek, ale trefil jen na čáře stojícího stopera Jordana, který pak odvrátil i balon odražený od vlastního gólmana. Schranz v dalším úniku opět napálil jen Turbajevského.

Slávisté pokračovali v tlaku i po pauze. Chytilovi ale při brejku utekl balon a v 55. minutě gólman Luhansku se štěstím zastavil míč okolo brankové čáry po odrazu od spoluhráče. Pražané se pak na nějakou dobu na nedávno položeném novém trávníku v Edenu, na němž se představili v druhém soutěžním utkání, nemohli dostat do vyložené šance.

V 66. minutě vypálil mimo Holeš. V polovině druhého dějství poprvé zahrozila Zorja, která ve 4. předkole vstoupila do letošní pohárové kvalifikace, střelu z hranice vápna zablokoval stoper Vlček. Trpišovský postupně prostřídal útok, poprvé v A-týmu dostal v soutěžním duelu šanci i devatenáctiletý Ogungbayi.

Jiný střídající Nigerijec Tijani chvíli nato protáhl Turbajevského, v 81. minutě se už ale dočkal. Po rohu si naskočil na centr od Ševčíka a hlavičkou překonal brankáře Luhansku. Tijani navázal na vítězný gól z nedělního ligového zápasu s Ostravou (1:0).

Domácí se poté tlačili ještě za druhou brankou a možná až zbytečně otevírali obranu. V 89. minutě střídající Mičin vypálil těsně vedle tyče a po dalším brejku na poslední chvíli zablokoval Alefirjenkovo zakončení vracející se Holeš.

Na opačné straně se střídající Van Buren v den 31. narozenin gólu nedočkal a Turbajevského nepřekonal ani z dorážky Tijani. Přesto slávisté pojistku přidali. Ševčíkův centr vrátil z čáry Ogungbayi a Masopust uklidil zblízka míč pod břevno. Videorozhodčí gól posvětil a Pražané dali Zorje na úvod doma jen o branku méně než předtím Dnipru.

Úvodní utkání 4. předkola fotbalové Evropské ligy:

Slavia Praha - Zorja Luhansk 2:0 (0:0)

Branky: 81. Tijani, 90.+4 Masopust. Rozhodčí: Tohver - Koiv, Klaasen (všichni Est.) - Higler (video, Niz.). ŽK: Dryšljuk, Guerrero, Batagov, Jacyk, Turbajevskij, Lalatovič (trenér, všichni Luhansk). Diváci: 18 522.

Sestavy:

Slavia: Kolář - Masopust, Holeš, Vlček - Douděra (88. Wallem), Zafeiris, Ševčík, Provod (69. Ogungbayi) - Jurásek (58. Van Buren), Schranz (57. Jurečka) - Chytil (69. Tijani). Trenér: Trpišovský.

Luhansk: Turbajevskij - Jordan, Batagov, Snurnicyn - Kyrjuchancev (86. Alefijrenko), Dryšljuk, Myšňov (46. Mičin), Vantuch - Jacyk (77. Čurko), Anťuch (82. Gorbač) - Guerrero (82. Bugaj). Trenér: Lalatovič.

Fotbalisté Plzně na úvod play off Konferenční ligy zvítězili v Kostanaji 2:1

Fotbalisté Plzně na úvod závěrečného play off Evropské konferenční ligy porazili v Kazachstánu Tobol Kostanaj 2:1 a přiblížili se postupu do skupiny. Odveta na stadionu Viktorie je na programu za týden.

Všechny branky v Kostanaji padly ve druhém poločase. V 73. minutě otevřel skóre Brazilec Cadu, v 90. minutě přidal druhý gól hostů Lukáš Kalvach. V osmé minutě nastavení Serges Deblé snížil z penalty. Svěřenci trenéra Miroslava Koubka vyhráli sedmý soutěžní zápas po sobě.

Plzeňští nastoupili ve stejné základní sestavě jako při nedělním ligovém vítězství 2:1 nad Olomoucí. Bojovné úvodní dějství příliš velkých šancí nenabídlo. Ve 22. minutě Kalvach ze standardní situace našel Durosinmiho, jehož hlavičku brankář Konovalov vyrazil na roh.

Hráči Kostanaje se také několikrát dostali do zakončení, ale gólman Staněk si poradil se střelami Iliče a Deblého, Žarynbetov po dalším protiútoku vypálil vedle. Viktorii těsně před pauzou mohl zařídit vedení Bucha, jeho ránu zpoza šestnáctky ale Konovalov vytáhl nad břevno a domácího gólmana poté nepřekonal ani Cadu.

Západočechům se nepovedl vstup do druhé půle a nechali se od kazachstánského soupeře zatlačit. Koubek už v 56. minutě stáhl ze hry Šulce a Durosinmiho, místo nichž nasadil duo Vlkanova, Chorý.

Ten se po chvilce prezentoval nepřesnými akrobatickými „nůžkami“ a v 73. minutě připravil vedoucí gól. Po Kopicově centru Chorý hlavou prodloužil míč na Cadua, který zblízka další hlavičkou otevřel skóre. Brazilský krajní bek či záložník vstřelil premiérovou soutěžní branku za Viktorii.

Plzeňští v 90. minutě rozebrali obranu Tobolu a přidali pojistku. Vlkanova obloučkem našel v šestnáctce volného Kalvacha a hostující záložník před brankářem Konovalovem nezaváhal. V tomto ročníku zaznamenal první soutěžní trefu.

Kazachstánský tým ale ještě závěr duelu zdramatizoval. Staněk vyrazil střelu Asrankulova, ale poté v pokutovém území zahrál rukou Hejda a rumunský rozhodčí Barbu po kontrole na videu nařídil pro Tobol penaltu. Tu v osmé minutě nastavení proměnil Deblé.

Západočeši v předkolech evropských pohárů protáhli sérii bez porážky na 11 zápasů. V této sezoně venku i potřetí zvítězili.