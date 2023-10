Extraligové týmy čekají v osmifinále Ligy mistrů soupeři ze Skandinávie

Na dva soupeře z Finska narazí v osmifinále play off hokejové Ligy mistrů zástupci české extraligy. Vítkovice čeká souboj s Lahti a Pardubice se utkají s Ilvesem Tampere. Třinec nastoupí proti švédskému týmu Skelleftea AIK.

Všechny tři české celky by do vyřazovací části mezinárodní soutěže měly vstoupit v domácím prostředí, neboť se umístily na 9. až 16. místě po základní části. Hracími dny prvního kola play off jsou 14. a 15 .listopad, odvety jsou na programu o týden později.

Hokejisté Třince porazili v závěrečném utkání základní skupiny Ligy mistrů dánský Aalborg 4:0 a postoupili v soutěži poprvé od sezony 2017/18 do play off. Pardubice, které již měly jistý postup, prohrály v Belfastu 2:3.

Na výhře Ocelářů se podílel gólem a dvěma přihrávkami Libor Hudáček, nejproduktivnější hráč týmu v soutěži. Nulu vychytal Ondřej Kacetl, který kryl 23 střel. Dynamo v Severním Irsku vedlo 2:0, ale domácí zápas otočili. Rozhodující dvě branky vstřelili v přesilové hře v rozmezí 43 sekund v 51. minutě. Již v úterý si postup do listopadového osmifinále zajistili hráči Vítkovic.

Třinec, český mistr, prohrál v první polovině základní části všechny tři zápasy, ve druhé ale neztratil ani bod. Do hry o play off jej dostala vítězství v Lahti (3:1) a Stavangeru (4:2). K postupu mezi šestnáct nejlepších dnes stačila Třinci jakákoli výhra nad Aalborgem, který měl před duelem na kontě jen bod.

Oceláři při své osmé účasti v Lize mistrů postoupili potřetí do play off, ve kterém se v lednu 2018 dostali až do semifinále. V posledních čtyřech startech vypadli v základní skupině, ale sezonu pokaždé zakončili domácím titulem.