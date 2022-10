Hokejisté Sparty nemohli odletět do Finska a prohráli duel Ligy mistrů kontumačně

Dnešní zápas hokejové Ligy mistrů mezi Jukuritem a Spartou byl kontumován s výsledkem 3:0 pro finský tým. Pražané kvůli poruše letadla na sever Evropy neodletěli. Ve městě Mikkeli je přitom čekal důležitý souboj pro vývoj skupiny, bez boje přišli o naději na postup.

„Utkání musí být zrušeno kvůli skutečnosti, že nebylo možné přeložit zápas a odehrát ho podle pravidel Ligy mistrů během příštích 24 hodin. V souladu se sportovními řády Ligy mistrů je zápas vyhodnocen s výsledkem 3:0 ve prospěch Jukuritu Mikkeli,“ uvedlo vedení soutěže na webu.

Pražané měli k utkání základní skupiny A, jehož začátek byl stanoven na 18 hodin, odletět dnes. Pro Spartu a její postupové ambice to měl být zásadní souboj. Za suverénní Luleou ze třetího místa ztráceli na druhý Jukurit tři body, a právě dnešního soupeře vyzvou i v posledním kole ve skupině. Nyní však už bez šance odvrátit brzké vyřazení.

„Moc nás mrzí, že jsme se nemohli o postup do play off utkat na ledě. Veškeré úsilí a pozornost nyní zaměříme na úspěch v extralize,“ reagoval na kontumaci asistent trenéra Patrik Martinec na klubovém webu.

„Technická závada na letadle bohužel nešla v krátkém časovém horizontu opravit. Udělali jsme maximum pro zajištění náhradní letecké dopravy a odehrání zápasu do 24 hodin. Bohužel se ale nepodařilo dohodnout na náhradním termínu,“ doplnil tiskový mluvčí Sparty Marek Táborský.

„Jednalo se o charterový let od společnosti, kterou jsme využili poprvé, a to na doporučení samotné Champions League. Šlo o problém neslučitelný se včasným doletem do Mikkeli,“ uvedl Táborský již během dne.

Problémy s leteckou dopravou měli v poslední době vedle hokejistů Sparty například také fotbalisté Slovácka. Když se 24. srpna chystali na cestu k odvetě Konferenční ligy do Stockholmu, měli odletět dopoledne, nakonec však letěli ve stejný den až večer.

Shodou okolností rovněž při cestě na sever Evropy měla o pět měsíců dříve potíže i fotbalová reprezentace. Národní tým měl tehdy 22. března odpoledne odletět do Stockholmu k utkání semifinále play off kvalifikace mistrovství světa. Kvůli technické závadě na stroji ale museli čeští fotbalisté změnit plány, přenocovali ještě v Praze a odletěli následující den dopoledne.

Tabulka: