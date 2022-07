Fotbalisté Plzně dnes rozehrají v Helsinkách 2. předkolo Ligy mistrů

Fotbalisté Plzně jako první z tuzemských zástupců vstoupí do kvalifikace evropských pohárů. Úřadující šampioni dnes rozehrají 2. předkolo Ligy mistrů na stadionu HJK Helsinky. Premiérová pohárová konfrontace finského a českého týmu má výkop v 18:00 SELČ, hlavním rozhodčím je Černohorec Nikola Dabanovič. Odveta na západě Čech je na programu příští úterý.

Viktoria se v posledních třech sezonách z kvalifikace do skupiny pohárů neprobojovala. Další neúspěch by pro klub, který stále hledá nového majitele, znamenal velký problém. Pokud Plzeň dokáže Helsinky vyřadit, zajistí si minimálně účast v hlavní fázi Evropské konferenční ligy.

„Všichni víme, o co hrajeme. Chceme do pohárové Evropy. Tomu jsme podřídili všechno, a bude to tak i v zápasech,“ řekl asistent plzeňského kouče Pavel Horváth novinářům před odletem z Prahy.

„Favoriti možná trochu jsme. Tři roky jsme nebyli v Evropě, což je pro Plzeň už velká doba. Prostě za každou cestu musíme postoupit do Evropy. To je jasný a možná hlavní cíl sezony,“ doplnil záložník Jan Kopic.

Svěřence trenéra Michala Bílka ve středu čeká první soutěžní utkání v sezoně. Západočeši v letní přípravě vyhráli úvodní čtyři zápasy v domácím prostředí, ale na soustředění v Rakousku se hledali. Belgickému St. Truidenu podlehli 1:3 a bezbrankové remízy uhráli s rumunským Botosani i v generálce s Besiktasem Istanbul.

Helsinky jsou po 15. kole domácí soutěže, která se hraje od jara do podzimu, na druhém místě tabulky. Rekordmani s 31 finskými tituly v úvodním předkole vyřadili RFS Riga s českým obráncem Petrem Marešem. Helsinky po domácí výhře 1:0 podlehly ve venkovní odvetě 1:2 a v penaltovém rozstřelu zvítězily 5:4.

Do Helsinek neodcestovali zranění záložník Aleš Čermák a obránce Robin Hranáč, útočníka Jana Klimenta do prvního duelu nepustí karetní trest z angažmá v Bröndby Kodaň. Ve výpravě nejsou ani obránce Mohamed Tijani a záložník Ondřej Mihálik. Viktorii v Bolt Areně čeká umělá tráva.

Plzeň letos bojuje o Ligy mistrů jako jediný český zástupce. Skupinu si dosud zahrála třikrát. V letech 2011 a 2013 do ní postoupila z předkol, v roce 2018 pak přímo coby vítěz české ligy. Posledních pět účastí v kvalifikaci ale Viktorii účast v hlavní fázi nevyneslo. Pokud v létě vyřadí tři soupeře, dostane za postup do skupiny prémii zhruba 400 milionů korun.

V případě postupu ve 3. předkole narazí na lepšího z dvojice NK Maribor - Šeriff Tiraspol. Když Viktoria s Helsinkami vypadne, paradoxně potká Maribor, nebo Tiraspol ve 3. předkole Evropské ligy.