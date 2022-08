Fotbalisté Plzně mohou doma s Karabachem udělat rozhodující krok do Ligy mistrů

Fotbalisté Plzně dnes uzavřou letošní kvalifikaci Ligy mistrů. Úřadující čeští šampioni v odvetě play off přivítají Karabach, na jehož stadionu uhráli nadějnou bezbrankovou remízu. Svěřenci trenéra Michala Bílka si mohou zajistit čtvrtou účast ve skupině elitní soutěže a více než 400 milionů korun. Utkání ve vyprodané Doosan Areně začne v 21:00.

Plzeňští minulou středu v Baku uspěli především díky skvělému výkonu brankáře Jindřicha Staňka, který zneškodnil několik velkých šancí Karabachu. Viktoria tak prodloužila sérii českých týmů bez porážky s ázerbájdžánskými protivníky na 11 pohárových duelů.

V úterý bude domácím chybět klíčový obránce a kapitán Lukáš Hejda, jehož do odvety nepustí trest za tři žluté karty v kvalifikaci.

Obhájci titulu si kvůli účasti v play off nechali odložit sobotní domácí ligový zápas s nováčkem z Brna. V domácí soutěži o víkendu nenastoupil ani Karabach. Bílkovi svěřenci drží šňůru 30 soutěžních duelů bez porážky.

Viktoria letos bojuje o Ligu mistrů jako jediný český zástupce. Skupinu si dosud zahrála třikrát, pokaždé pod trenérem Pavlem Vrbou. V letech 2011 a 2013 do ní postoupila z předkol a v roce 2018 přímo coby vítěz české ligy.

Plzeňský klub by za postup do hlavní fáze Champions League dostal 15,64 milionu eur (asi 385 milionů korun) plus další finance za desetiletý koeficient (pravděpodobně cca 28 milionů korun) a televizní práva.

Západočeši už si v létě vydělali minimálně 8,63 milionu eur (asi 213 milionů korun) za účast v play off a jistotu nejméně skupiny Evropské ligy. Několik dalších desítek milionů korun by Viktoria získala v případě účasti ve skupině EL za desetiletý koeficient (v závislosti na pořadí týmů) a další finance za televizní práva.