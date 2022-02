Fotbalisty Slavie a Sparty čekají úvodní zápasy druhého kola Konferenční ligy

Fotbalisty Slavie a Sparty čekají úvodní zápasy druhého kola Evropské konferenční ligy. Úřadující čeští mistři se představí na hřišti Fenerbahce Istanbul v 18:45, letenský celek doma přivítá Partizan Bělehrad od 21 hodin.

Zatímco Slavia postoupila do úvodního kola vyřazovací fáze Evropské konferenční ligy z druhého místa ve skupině, Fenerbahce přešlo do nově zavedené soutěže z třetího místa ve skupině Evropské ligy. Červenobílí vloni a v roce 2019 došli v Evropské lize až do čtvrtfinále, jejich pohárovým maximem je semifinále z roku 1996. Fenerbahce v sezoně 2012/13 došlo do semifinále Evropské ligy a na cestě mezi nejlepší čtyřku v dosud posledním souboji českého týmu s tureckým vyřadilo i Plzeň.

Slavia se v utkání proti šestému celku turecké ligy musí obejít bez trenéra Jindřicha Trpišovského, který zápas vynechá kvůli nespecifikovaným zdravotním potížím. Na lavičce ho zastoupí asistent Jaroslav Köstl.Dvojzápas nemá favorita, podle bookmakerů jsou šance oba soupeřů na postup prakticky stejné.

Fotbalisté Sparty se v jarní vyřazovací fázi evropských pohárů představí po pěti letech. V této sezoně si vyzkoušejí všechny tři pohárové soutěže. Po vyřazení z kvalifikace Ligy mistrů přešli do skupiny Evropské ligy, v níž si třetím místem zajistili start v Evropské konferenční lize.

Partizan naposledy ovládl srbskou ligu v roce 2017, v této sezoně ve 22 kolech neprohrál a 20 z nich vyhrál. „Černobílí“ vedou domácí soutěž o pět bodů před městským rivalem Crvenou zvezdou. Do hlavní fáze premiérového ročníku Evropské konferenční ligy postoupili přes tři předkola, ve skupině poté obsadili druhé místo za Gentem a před Anorthosisem Famagusta a tallinskou Florou.