Fotbalový šampionát napříč Evropou už se hrát nebude

Fotbalové mistrovství Evropy už se v budoucnosti nebude konat v několika zemích po celém kontinentu. V rozhovoru pro BBC to prohlásil předseda UEFA Aleksander Čeferin, podle něhož je formát pro některý týmy nespravedlivý. V neděli Euro končí finálovým zápasem mezi Itálií a Anglií.

Konání šampionátu napříč Evropou prosadil Čeferinův předchůdce Michel Platini. Euro, které v neděli vyvrcholí finálovým zápasem mezi Anglií a Itálií na londýnském stadionu Wembley, se hrálo v jedenácti zemích. Podle Čeferina jde však o zbytečně komplikovaný formát. „Už bych to nepodpořil. Je to příliš náročné a pro některé týmy nespravedlivé, protože jeden musí cestovat deset tisíc kilometrů a další jen tisíc kilometrů,“ řekl slovinský funkcionář.

„Navíc to není spravedlivé ani vůči fanouškům, protože jeden den jsou v Římě a další v Baku, kam letí čtyři a půl hodiny. Byl to zajímavý nápad, ale náročný na organizaci. Myslím, že už to opakovat nebudeme,“ prohlásil.

Mírným favoritem finále fotbalového Eura je Anglie, sázkaři věří Italům

Mírným favoritem finále fotbalového Eura je podle bookmakerů Anglie s kurzem 1,86:1, na triumf Itálie je kurz 2:1. Italům však věří zhruba 80 procent sázkařů v Česku. Finále se hraje v neděli v londýnském Wembley od 21:00.

„Finále nemá favorita a kurzové setinky ve prospěch Anglie představuje spíš než sportovní forma domácí prostředí stadionu Wembley. Bude se hrát opatrně, moc gólů nemůžeme čekat. Anglie i Itálie mají skvěle zvládnuté bránění. Viděl bych jako nejpravděpodobnější remízu, možná dokonce 0:0,” uvedl bookmaker Tipsportu Petr Urbanec.

Výsledek 0:0 po základní hrací době je podle bookmakerů s kurzem 6,1:1 druhý nejpravděpodobnější. Nejnižší kurz má remíza 1:1 (5,75:1), následují výhra Anglie 1:0 (6,8:1) a vítězství Italů 1:0 (6,9:1). Ve finále budou podle bookmakerů skórovat domácí útočník Harry Kane (2,85:1), za Itálii Ciro Immobile (3,6:1). Mírně pravděpodobnější je, že první gól vstřelí Angličané (2,07:1).

„Asi většina nezaujatých fanoušků si přála, aby pohádka dánského výběru pokračovala i ve finále. Tím spíš, že vyřadili naše. Nutno ale přiznat, že bez ohledu na některé sporné momenty a prapodivnou penaltu od druhé půle v semifinále Seveřané tak trochu šlapali vodu a Anglie nakonec postoupila víceméně zaslouženě,“ doplnil hlavní bookmaker Fortuny Michal Hanák. Anglie ve středečním semifinále zdolala Dánsko 2:1 po prodloužení.

Itálie na velkém turnaji ještě s Anglií neprohrála, v roce 1980 ve skupině na ME zvítězila 1:0, ve čtvrtfinále Eura 2012 po výsledku 0:0 vyhrála 4:2 na penalty. „Azzurri“ uspěli také na MS v souboji o bronz v roce 1990 (2:1) a ve skupině turnaje v roce 2014 (2:1). Anglie vyhrála jediný z posledních osmi vzájemných zápasů.

Itálie neprohrála 33 zápasů po sobě, což je národní rekord, naposledy podlehla v září 2018 Portugalsku 0:1 v Lize národů. Anglie neprohrála dvanáctkrát za sebou, z toho v 11 zápasech zvítězila, a při této sérii inkasovala jen dva góly.