Francouzi vstoupili do ME výhrou nad Němci, Portugalec Ronaldo lámal rekordy

Úřadující mistři světa Francouzi porazili v Mnichově v úvodním utkání na fotbalovém evropském šampionátu Německo 1:0. Zápas skupiny F rozhodl ve 20. minutě vlastním gólem stoper Mats Hummels.

Finalisté posledního Eura Francouzi neprohráli s Německem pošesté za sebou a od roku 1987 mu ve stejném počtu utkání nepodlehli také na jeho hřišti. Německé fotbalisty zdolali na evropském šampionátu i podruhé po semifinálové výhře 2:0 před pěti lety.

Těsně před začátkem zápasu přistál na hřišti ekologický aktivista na padáku opatřeném motorem. Výkop však jeho akce nezpozdila. První poločas mnoho příležitostí nenabídl. V 17. minutě útočník Mbappé zblízka nepřekonal brankáře Neuera. O tři minuty později se však Francouzi dočkali, když Hernándezovu přihrávku před branku napálil Hummels do vlastní sítě.

Němci se v úvodním dějství k přímému ohrožení gólmana Llorise nedostali, Gündogan vypálil z šestnáctky vedle. Po změně stran skončila střela francouzského záložníka Rabiota na tyči. Vzápětí si Němci vypracovali největší šanci v utkání, jenže Gnabry po Gosensově centru zakončil nad.

V 66. minutě si Mbappé pohrál s německými obránci a zvýšil na 2:0, kvůli ofsajdu však jeho trefa neplatila. To samé se Francii přihodilo o necelých 20 minut později. Tentokrát rozhodčí upřeli radost Benzemovi, který se před ME dostal do nominace trenéra Didiera Deschampse poprvé od podzimu 2015. Přesto se dvojnásobní vítězové Eura radovali z osmé výhry po sobě, jelikož Německo ze závěrečného tlaku nic nevytěžilo.

Další zápasy čekají oba týmy v sobotu. Francie se představí v Budapešti proti domácímu Maďarsku, Němci se utkají v bavorské metropoli s Portugalskem.

Portugalci začali obhajobu výhrou 3:0 nad Maďarskem, Ronaldo lámal rekordy

Úřadující šampioni z Portugalska vstoupili do fotbalového mistrovství Evropy vítězně, když porazili na zaplněném stadionu v Budapešti Maďarsko 3:0. Favorit se prosadil až v závěru zápasu, kdy se nejprve v 84. minutě trefil Raphaël Guerreiro a následně přidal dvě branky Cristiano Ronaldo. Nejprve proměnil pokutový kop a následně zpečetil výhru ve druhé minutě nastaveného času. S 11 góly se tak osamostatnil v čele historické tabulky střelců ME od francouzské legendy Michela Platiniho.

Cristiano Ronaldo je s 11 góly v čele historické tabulky střelců ME | zdroj: Profimedia

„Důležité je vítězství. Byl to složitý zápas, proti dobře bránícímu soupeři, ale přesto se nám podařilo dát tři góly. Jsem vděčný týmu, že mi pomohl vstřelit dvě branky. Pro sebevědomí je skvělé vstoupit do turnaje správnou nohou a musíme se pokusit vyhrát i v dalším duelu,“ citovala Ronalda agentura Reuters.

Portugalci porazili Maďary posedmé z posledních osmi utkání a neprohráli s nimi počtrnácté za sebou. Zároveň natáhli svou aktuální sérii neporazitelnosti na sedm duelů. Maďaři prohráli po 11 zápasech.

Maďaři mohli díky uvolněným opatřením proti koronaviru v zemi využít jako jediní hostitelé ME celou kapacitu Puskás Arény, a tak utkání s úřadujícím šampionem sledovalo v ochozech 55 662 fanoušků.